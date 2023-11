Quand Sennheiser annonce un casque d’écoute à prix intermédiaire capable de rivaliser avec les meilleurs, on s’attend à une délicieuse surprise. Ce n’est pas tout à fait le cas avec le Accentum Wireless, qui fait un bon travail, s’avère un excellent compagnon de bureau, mais manque de charme.

On aime

Le premier test quand on reçoit un casque d’écoute Sennheiser, c’est de le porter pour nos chansons les plus complexes et d’écouter quelques segments de films à la bande sonore éclatante. Petite déception ici avec l’Accentum Wireless, présenté comme digne des grandes ligues à un prix raisonnable à 249,99 $. La basse manque nettement de tonus, chansons de gros rock baveux et films de superhéros n’ont pas un enrobage sonore impressionnant.

Un petit tour dans l’égaliseur redonnera de l’énergie à l’ensemble, mais cette opération n’est jamais aussi réussie qu’avec le rendu naturel de ces haut-parleurs de 37 mm. On a donc en fin de compte un casque d’écoute qui fait le travail : ce n’est pas de la camelote, mais les porte-étendard de Sony et Bose ne trembleront pas devant ce nouveau rival.

On reconnaît à l’Accentum une belle précision, où le détail de la musique et des bandes sonores est bien rendu. Ce casque est plutôt confortable et sa construction est solide, pas de doute. La structure est par contre un peu raide. Son autonomie de 50 h est remarquable et nous a permis d’oublier la recharge pendant toute une semaine, le casque se mettant en veille après 15, 30 ou 60 minutes d’inactivité selon notre choix, ou jamais.

Une bonne note à l’application Smart Control, nettement mieux conçue que la moyenne. Commençons par une fonction trop rarement offerte, la gestion de tous les appareils avec lesquels on a couplé notre Accentum. On peut y faire le ménage et déconnecter l’un pour en choisir un autre. Son Bluetooth 5,2 lui permet de se connecter à deux appareils à la fois, ce qui en fait un bon compagnon de bureau, qui permet par exemple de passer efficacement d’un appel téléphonique à un Zoom ou une vidéo YouTube sur l’ordinateur.

Et la gestion des appels, sur l’ordinateur ou le téléphone, est sans contredit une des forces de l’Accentum. La connexion est fiable et, surtout, on dispose d’une fonction appelée Sidetone qui renvoie sa propre voix dans les haut-parleurs. Pas besoin de s’égosiller. On peut régler ce renvoi entre 0 % et 100 %, selon le bruit ambiant. D’après nos cobayes, notre voix était claire et bien captée, à peine une coche sous la captation directe dans le micro du téléphone.

C’est également dans Smart Control qu’on peut activer l’annulation active du bruit ambiant, ANC de son acronyme anglais. Ici, on doit nuancer notre appréciation. Oui, l’ANC fait une différence dans un environnement bruyant, au bureau ou dans les rues du centre-ville, et permet d’atténuer un peu le fond sonore. Mais on est loin de l’efficacité des meilleurs modèles : dans le métro, notamment, nous peinions à entendre notre musique ou notre livre audio concurrencé par le bruit des rails.

On aime moins

Tout le contrôle local de l’Accentum se fait avec quatre boutons sur le côté droit. Au bout de deux semaines, nous sommes encore perdu entre ces boutons semblables. Nous n’osons pas choisir cette manière pour répondre au téléphone de peur de déclencher le couplage, monter ou baisser le volume ou éteindre le casque.

Aucun étui n’est fourni avec l’Accentum. Il faut bien économiser quelque part.

Les interactions vocales avec ce casque sont minimales. Il vous indiquera quand le couplage avec un appareil est effectué, mais se contente d’un petit bip, ou de deux, quand vous l’allumez ou l’éteignez ou que vous le mettez en mode couplage.

On achète ?

Soyons juste, malgré ses promesses, l’Accentum est un bon téléphone moyen de gamme, avec quelques touches supérieures aux casques dans ce créneau. Le rapport qualité-prix est satisfaisant, sans que ce soit le deal du siècle. Le mélomane averti ou celui qui cherche le meilleur casque d’écoute de travail ne sera pas comblé, mais l’Accentum fait bien, sans failles majeures, mais sans éclat, dans tous les domaines.