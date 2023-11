Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle nouvelle fonctionnalité de Tinder suscite des inquiétudes au chapitre de la confidentialité ?

Tinder Matchmaker permet de laisser des amis sélectionnés choisir pendant 24 heures des profils à votre place. Même s’ils ne peuvent rejeter des profils ou prendre des rendez-vous, ces amis ont un accès quasi total au compte.

Toronto, paradis des gamers

PHOTO CHRIS HELGREN, ARCHIVES REUTERS Avec ses quatre grands-messes du jeu vidéo, ses 74 centres d’amusement et sa bande passante moyenne de 283 Mb/s, Toronto a été couronné meilleure ville canadienne pour les joueurs de jeu vidéo.

Malgré son industrie prolifique du jeu vidéo, Montréal n’est pas le paradis du joueur de jeu vidéo au Canada, selon une petite mais sérieuse étude du site BonusFinder. Cet honneur revient à Toronto avec ses quatre grands-messes du jeu vidéo, ses 74 centres d’amusement et sa bande passante moyenne de 283 Mb/s. Malgré ses 306 emplois disponibles et ses dizaines de studios, Montréal hérite de la deuxième position, notamment à cause d’une bande passante moyenne de 184 Mb/s, une des plus basses des grandes villes canadiennes.

Caméra fermée chez Omegle

PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Exploiter Omegle « n’était plus viable, tant financièrement que psychologiquement », a expliqué le fondateur Leif K-Brooks dans une épitaphe du site controversé.

De sa création en 2009 à l’annonce de sa fermeture le 9 novembre dernier, le site Omegle aura échappé aux regards. L’idée originale, permettre des rencontres vidéo entre inconnus choisis de façon aléatoire, lui a permis de devenir la coqueluche des adolescents, surtout pendant la pandémie, et d’atteindre les 285 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Il a été surtout mentionné dans une cinquantaine de poursuites pour pédophilie. Exploiter ce site « n’était plus viable, tant financièrement que psychologiquement », a expliqué le fondateur Leif K-Brooks dans une épitaphe toujours affichée à omegle.com.

Dans la stratosphère du WiFi

PHOTO FOURNIE PAR TP-LINK Le Deco BE95, avec ses deux routeurs en réseau maillé, dépasse de loin les besoins et les moyens de l’utilisateur de base. Mais cet ensemble de routeurs WiFi 7 offrant une vitesse combinée de 33 Gb/s pour un maximum de 200 appareils est d’une fiabilité exemplaire.

Le Deco BE95, avec ses deux routeurs en réseau maillé, dépasse de loin les besoins et les moyens de l’utilisateur de base. Mais comme on aime écornifler devant une maison cossue, nous avons testé sans pitié cet ensemble de routeurs WiFi 7 offrant une vitesse combinée de 33 Gb/s pour un maximum de 200 appareils. Que ce soit à partir du routeur principal ou de son auxiliaire, nous avons obtenu pendant notre mois de test le maximum permis par notre fournisseur, sans instabilité et sans délais agaçants. Détail gênant : les deux unités coûtent 1699,99 $.

Microsoft bloque ChatGPT

PHOTO SÉBASTIEN BOZON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les employés de Microsoft ont reçu une note le 9 novembre dernier leur interdisant de communiquer avec ChatGPT en raison d’« inquiétudes liées à la sécurité et aux données ».

Même si Microsoft a investi des milliards dans ChatGPT, elle n’est pas à l’abri de ses indiscrétions. Le réseau CNBC aux États-Unis a ainsi révélé que les employés de Microsoft ont reçu une note le 9 novembre dernier leur interdisant de communiquer avec ChatGPT en raison d’« inquiétudes liées à la sécurité et aux données ». Microsoft a ensuite plaidé l’erreur et l’accès a été rétabli. D’autres entreprises, notamment Apple et Samsung, ont imposé ce type de blocus, malgré l’apparition en avril dernier d’un « mode incognito » théoriquement confidentiel sur ChatGPT.