En 1996, le prince Charles et Lady Di divorçaient, la maladie de la vache folle apparaissait et ce qui allait devenir un classique du jeu vidéo, Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars, était lancé. 27 ans plus tard, le remake pour Nintendo Switch, Super Mario RPG, accuse quelques rides avec une mécanique parfois déroutante, mais se révèle au final amusant et inventif.

Super Mario RPG, qui arrivera sur les tablettes le 17 novembre prochain, utilise comme son nom l’indique une mécanique de jeu de rôle (« Role Playing Game »), où on affronte coup par coup des adversaires plus ou moins terribles. On chemine d’un tableau à l’autre en accumulant expérience, pièces, armes et habiletés qui permettent à nos personnages de causer de plus en plus de dégâts. Mais vous ne retrouverez qu’en filigrane cette méthode popularisée par Donjons et Dragons : tout ici a été refait à la sauce Nintendo, qui simplifie l’action et lui ajoute une touche de fantaisie.

Mario en trio

La mission de Mario cette fois est de réparer la Route des Étoiles en combattant les méchants de la bande de Forgeroi. De château en catacombes en passant par des rivières, des étangs, des plaines et des territoires fantasmagoriques, Mario s’allie à Bowser, Peach, Geno et Mallow pour affronter les ennemis les plus hurluberlus.

CAPTURE D’ÉCRAN

Comme le veut la mécanique RPG, ce n’est pas tellement sur le terrain que les affrontements lieu mais dans une arène qui s’ouvre une fois un ennemi touché. Mario commence seul et est rejoint peu à peu par ses acolytes, parmi lesquels il doit en choisir deux. Chacun a ses forces et ses faiblesses et a droit à son tour à un coup qu’il enverra à l’ennemi.

Ici finit le lien avec D & D pour embarquer dans le monde explosif d’invention de Nintendo. Mario tire des boules de feu et saute dans les airs pour écraser les méchants. Peach peut soigner ses alliés, assommer l’ennemi à coup de casserole et dispose de Techniques spéciales d’effets, tandis que Bowser compte surtout sur sa puissance brute. Mallow peut envoyer la foudre sur plusieurs ennemis ou faire tomber une pluie qui guérit, tandis que Geno a son Rayon et son Stimulant Geno.

Quant aux ennemis, on n’aurait pas assez d’une journée pour décrire toutes les armes qu’ils vous lanceront à la figure. Ils peuvent vous endormir, vous rendre enamouré ou triste, vous transformer en plante ou en animal étrange. Tortues, champignons, squelettes, souris, boules de feu malicieuses, chenilles, gorilles défendent leur patron, lui aussi totalement délirant. Diablotin, clown, chevalier en tiges de métal, mannequin à tête d’animal, les concepteurs du jeu ont lâché leur fou.

Graphisme digne de 2023

Une des techniques intéressantes et plutôt difficiles à contrôler est la synchronisation des coups pour augmenter les dégâts. Il ne suffit pas de demander à Mario ou à Mallow d’attaquer avec son marteau, son bâton ou sa cymbale, il faut appuyer la touche A au bon moment pour obtenir le maximum d’effet. La même logique s’applique à la défense : il est possible, parfois, de se protéger d’un bouclier magnétique si on tape A au bon moment. Notre score, à ce chapitre, a été plutôt minable.

CAPTURE D’ÉCRAN

Quand vous réussissez suffisamment de bons coups, votre Jauge d’action se remplit et vous pourrez alors déclencher une spectaculaire Action en trio. Pour connaître l’état de santé et les faiblesses de votre adversaire, il faudra recourir aux facultés télépathiques de Mallow. Pour utiliser vos techniques spéciales, vous devrez accumuler des fleurs et, pour vous soigner ou annuler des maléfices, vous aurez besoin de champignons et d’objets récoltés ou gagnés sur le champ de bataille.

Le graphisme, évidemment, n’a plus rien à voir avec le Super NES et est digne de 2023 et de la Nintendo Switch. Par contre, l’action peut rapidement devenir répétitive si on touche tous les adversaires qu’on côtoie. Le dilemme est alors de multiplier les combats pour accumuler pièces et expérience, au risque d’une certaine lassitude.

Un RPG façon Nintendo

Et soit à cause de notre manque de compréhension ou du fait que nous n’avons pas touché au Super Mario RPG de 1996, nous nous sommes retrouvés bloqués à quelques reprises sans comprendre ce qu’il fallait faire pour aller plus loin. Le jeu, habituellement si généreux en conseils, n’indiquait pas qu’il fallait se tenir sur telle pierre ou parler à tel personnage précis pour débloquer la suite. Un choix curieux.

Au final, Super Mario RPG va ravir ceux qui attendaient depuis presque trois décennies une suite au premier jeu culte, et permettra certainement à de nouveaux admirateurs de se joindre au culte. Il faut bien entendu apprécier la mécanique enfantine – mais tout de même corsée-et ne pas s’attendre ici à une variante des RPG pour adultes en 2023, les Baldur’s Gate III, Starfield et autres Diablo IV. C’est du Nintendo, revisitant à sa façon et avec un talent certain le mode RPG.