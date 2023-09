Apple a beau ne plus le fabriquer depuis 2020, son problématique clavier « papillon » continue de la hanter. Visée par une action collective déposée au Québec le 13 mars 2021, l’entreprise américaine a proposé récemment une indemnisation qui pourrait totaliser 6 millions de dollars aux acheteurs québécois.

Ces acheteurs de MacBook équipés d’un clavier défectueux, produits à partir de 2015, ont reçu la semaine dernière un courriel provenant de l’administrateur des réclamations, RicePoint. C’est le cabinet d’avocats de Westmount Lex Group, au nom d’un utilisateur, Bruno Simard, qui a mené ce dossier.

Selon la demande initiale d’autorisation pour une action collective, M. Simard a acheté un MacBook Pro en 2016 au coût de 3448,10 $. Au printemps 2015, Apple avait mis sur le marché les premiers ordinateurs MacBook 12 « équipés d’un clavier exclusif, dit “à mécanisme papillon” ».

Plus minces, plus vulnérables

M. Simard ainsi que de nombreux acheteurs dans le monde « ont eu des problèmes avec ce clavier papillon prompt à avoir des défaillances », peut-on lire. « Quand cela arrive, les MacBook deviennent impossibles à opérer et à utiliser pour leur but principal, taper du texte. »

Contrairement aux claviers classiques « en ciseaux », où les touches sont en forme de X, le clavier papillon a deux ailettes qui lui donnent une forme de V. Cette innovation permet de réduire de 40 % la hauteur de frappe, tout en donnant une touche plus confortable.

Le clavier papillon s’est rapidement révélé peu fiable, très sensible à la poussière et aux débris. Le clavier papillon a été abandonné en 2020.

Dans le cas de M. Simard, les problèmes sont apparus en août 2018 et ont rendu plusieurs touches inutilisables. Il a profité du programme de réparation gratuit qu’Apple, au fait des problèmes de son clavier, avait mis sur pied deux mois plus tôt. La boutique Apple a en fait installé un nouveau clavier papillon, et M. Simard a vu les mêmes problèmes revenir en novembre 2020. Il a alors décidé de brancher un tout autre clavier Bluetooth.

Cette fois, toujours selon le plaignant, la boutique Apple a refusé de remplacer une deuxième fois gratuitement le clavier papillon, l’informant que le coût serait de 722,04 $. Mise en demeure en janvier 2021, Apple a accepté d’effectuer la réparation gratuitement, mais a refusé d’offrir une garantie de six ans.

Dédommagement sans aveu

En mars cette année-là, Bruno Simard est devenu le représentant d’une action collective québécoise exigeant d’Apple une compensation pour les acheteurs d’ordinateurs équipés d’un clavier papillon. Les griefs ratissent large : on vise notamment les « dommages compensatoires et/ou moraux subis, pour les frais de réparation déboursés, pour le remboursement du prix d’achat initial, pour le stress et les désagréments subis », pour la perte de valeur de l’ordinateur ainsi que pour le coût d’un clavier externe.

En mars 2023, Apple et les avocats des consommateurs se sont rencontrés en médiation et ont convenu d’un règlement, proposé en cour le 21 août dernier. On y précise d’entrée de jeu que cette proposition ne constitue pas un aveu de culpabilité d’Apple.

En résumé, on offre entre 69 $ et 545 $ au maximum par ordinateur, selon le nombre de réparations de clavier ou de touches effectuées. Certaines compensations seront versées automatiquement selon les dossiers d’Apple, d’autres nécessitent que l’acheteur remplisse un formulaire de réclamation. Apple offre un paiement global maximal de 6 millions. En juillet 2022, Apple avait offert 50 millions US pour le règlement de plusieurs actions collectives semblables aux États-Unis.

Au Québec, 30 % des indemnisations versées, jusqu’à un maximum de 1,8 million, iront en honoraires pour les avocats. Le règlement devra être approuvé en cour, la date d’audition prévue étant le 31 octobre prochain.