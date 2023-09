Vie numérique

Se protéger des fraudeurs en trois règles d’or

Face à la fraude, tous ces vols d’identité, transactions frauduleuses et hameçonnage qui nous pourrissent la vie, on pourrait multiplier à l’infini les conseils pratiques pour se protéger. Nous avons plutôt demandé à deux experts de sortir des listes d’épicerie habituelles pour proposer quelques règles d’or, de grands principes valables pour les milliers de fraudes répertoriées. Ils ont joué le jeu et se sont entendus sur trois commandements.