Le procès le plus important de l’ère moderne de l’internet en matière de pouvoir technologique a commencé avec les avocats du gouvernement qui ont affirmé sans détour que Google avait systématiquement utilisé son pouvoir dans le domaine de la recherche en ligne pour intimider ses concurrents et leur faire la vie dure.

Cecilia Kang ET David McCabe The New York Times

Le géant de l’internet s’est farouchement opposé à cette accusation, niant avoir conclu des accords avec des entreprises comme Apple, Samsung et Mozilla pour exclure ses concurrents dans le domaine de la recherche, affirmant au contraire que Google fournissait tout simplement un produit supérieur.

Les gouvernements qui portent plainte « cherchent à fausser la concurrence dans le domaine de la recherche en entravant Google et sa capacité à être compétitif », a déclaré John Schmidtlein, l’avocat qui a présenté l’exposé introductif pour Google. « Tout cela dans l’espoir que le fait de forcer les gens à utiliser des produits de qualité inférieure à court terme sera bénéfique pour la concurrence à long terme. »

L’affaire porte sur les tactiques employées par Google pour s’approprier environ 90 % du marché mondial des moteurs de recherche, au point que le nom de la société est devenu synonyme de saisie d’une requête dans un champ de recherche.

Un avocat du département de la Justice a ouvert le procès en exposant les arguments du gouvernement selon lesquels Google a utilisé ses moyens importants pour conclure des accords qui ont fait de lui le fournisseur de recherche par défaut sur les téléphones intelligents. Google considérait ces accords comme une « arme stratégique puissante » pour éliminer ses rivaux et asseoir son moteur de recherche, a déclaré le gouvernement.

« Cette boucle de rétroaction, cette roue, tourne depuis plus de 12 ans », a déclaré l’avocat Kenneth Dintzer au juge qui décidera de l’affaire. « Et elle tourne toujours à l’avantage de Google. »

M. Dintzer a montré au juge Amit Mehta des extraits d’une présentation interne de Google décrivant les positions de recherche par défaut comme un « talon d’Achille » pour des rivaux tels que Yahoo ! et MSN.

M. Schmidtlein a fait valoir que les accords conclus par défaut entre Google et les fabricants de navigateurs ne verrouillent pas le marché comme le prétend le département de la Justice. Apple et Mozilla promeuvent tous deux d’autres moteurs de recherche, a-t-il déclaré, et les utilisateurs peuvent facilement changer de moteur de recherche par défaut. Les utilisateurs qui souhaitent changer de moteur de recherche, a-t-il ajouté, peuvent chercher des instructions sur Google ou regarder une vidéo sur YouTube, dont Google est propriétaire.

L’affaire, entendue par un tribunal fédéral à Washington, pourrait avoir des implications considérables non seulement pour Google, mais aussi pour les géants de la technologie dont les produits sont omniprésents dans la vie quotidienne et pour les consommateurs qui les utilisent.

Voici ce qu’il faut savoir – L’affaire comporte deux éléments clés : les accords par défaut de Google et le statut de monopole du géant de la recherche. Le département de la Justice a estimé la valeur des accords à plus de 10 milliards US par an, avec toute une série de partenaires. Bien que Google soit une force dominante dans le domaine de la recherche sur l’internet, le fait d’être un monopole n’est pas nécessairement un problème ; la véritable question juridique est de savoir comment une entreprise en situation de monopole utilise son pouvoir de marché. – Le premier témoin cité par le département de la Justice est Hal Varian, économiste en chef de Google. Les avocats du département de la Justice devraient mettre plus de trois semaines à présenter leur dossier, suivies de deux semaines pour les avocats des États et des territoires. Google devrait commencer sa présentation à la fin du mois d’octobre. L’affaire sera tranchée par M. Mehta, du tribunal fédéral du district de Columbia, plutôt que par un jury, mais une décision pourrait ne pas être rendue avant l’année prochaine. – Si Google perdait, il pourrait être contraint de modifier ses pratiques commerciales ou de se restructurer, ce qui démontrerait la capacité du gouvernement à contrôler les grandes entreprises technologiques. Mais une victoire de Google pourrait recueillir des interrogations sur les pouvoirs réglementaires autrefois utilisés pour démanteler des mastodontes comme Standard Oil et AT&T. – Depuis que le département de la Justice a accusé Microsoft d’écraser illégalement la concurrence en intégrant son navigateur internet Explorer à son logiciel Windows, le gouvernement ne s’est jamais attaqué à une grande entreprise technologique dans le cadre d’une affaire antitrust. L’affaire Microsoft s’est terminée en 2001 par un accord qui, selon certains dirigeants de l’industrie technologique, a ouvert la voie à la concurrence des jeunes entreprises, dont Google, dans l’ère moderne de l’internet. Les deux affaires sont séparées par deux décennies, mais elles présentent des parallèles notables.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.