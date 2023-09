Le dernier appareil majeur à résister à la prise USB-C, l’iPhone d’Apple, baisse officiellement pavillon. L’entreprise a confirmé lors de sa grand-messe annuelle ce mardi que la nouvelle édition de son appareil le plus populaire, qui représente quelque 52 % de ses revenus, va abandonner la prise exclusive à Apple appelée « Lightning ».

Il s’agit de la nouveauté la plus notable de la présentation plutôt courte, moins d’une heure et demie, tenue au siège social à Cupertino. L’adoption de la prise USB-C, en voie de devenir universelle, était presque inévitable pour Apple depuis que l’Union européenne l’avait rendue obligatoire à partir de l’automne 2024. Graduellement depuis 2015, tous les appareils Apple auront donc intégré ce nouveau standard. Les étuis de chargement pour AirPods et les iPhone étaient les derniers appareils à avoir une prise Lightning.

On a annoncé, par ailleurs, une nouvelle génération d’AirPods Pro eux aussi alimentés par une prise USB-C.

Héritages de 2022

Les quatre nouveaux modèles d’iPhone, deux standards et deux Pro, sont offerts en deux tailles d’écran, de 6,1 et 6,7 pouces. Les quatre profitent d’une fonction photographique appelée « Next-Generation Portrait ». En résumé, il sera possible après coup de modifier le foyer d’une photo prise en mode Portrait, par exemple sur une personne auparavant floutée dans l’arrière-plan.

Comme en a pris l’habitude Apple depuis quelques années, les iPhone 15 de base reprennent les caractéristiques des iPhone 14 Pro de l’an dernier : ils intègrent notamment l’affichage d’une pastille en haut de l’écran appelée « Dynamic Island », qui présente un contenu complémentaire de ce qui est activé sur le téléphone.

Ces iPhone 15, qui seront en magasin à compter du 22 septembre aux coûts respectifs annoncés de 1129 $ et 1279 $ au Canada, obtiennent la puce A16 Bionic et un objectif principal pouvant aller jusqu’à 48 mégapixels, deux composants encore une fois des iPhone 14 Pro.

Titane et « Action Button »

C’est surtout du côté des iPhone 15 Pro qu’on trouve de nouvelles fonctions. D’abord, une nouvelle coque en titane qualifiée de « matériau le plus haut de gamme jamais utilisé sur un produit Apple » voit le jour. La nouvelle puce A17 Pro est présentée avec le feu d’artifice habituel de statistiques : bâtie sur une architecture de 3 nm, elle comprend 19 milliards de transistors et un CPU 10 % plus rapide. Sa puce Neural Engine, capable de « 35 millions de milliards d’opérations », permet notamment un meilleur traitement local de l’intelligence artificielle, donnant par exemple à Siri la possibilité de répondre à certaines requêtes sans connexion à un serveur.

Même le USB-C des iPhone Pro est choyé : avec un câble adapté – mais qui n’est pas fourni –, sa capacité de transfert de données monte jusqu’à 10 Gb/s.

Pour la photo, les iPhone Pro 15 ont toujours la caméra principale à 48 MP, mais le téléobjectif peut aller jusqu’à 3x, et à 5x pour le modèle Pro Max.

L’autre ajout notable, c’est la disparition de l’interrupteur en haut du téléphone auparavant utilisé pour activer le mode Silencieux. Cet interrupteur devient un « Action Button », qui peut être associé à neuf commandes. Outre le mode silencieux, il peut également déclencher l’enregistrement de mémos vocaux, des raccourcis et de l’appareil photo.

Les deux iPhone Pro seront également en boutique à compter du 22 septembre, au coût de 1449 $ et 1749 $ au Canada.

Répondre d’une tape

L’autre catégorie d’appareils qu’on a voulu mousser ce mardi est ce que Tim Cook a présenté comme « la montre la plus populaire au monde », l’Apple Watch. La Series 9 aura d’abord une variante rose plutôt spectaculaire, avec une puce S9 propulsant un GPU qu’on assure 30 % plus rapide et qui permettra plus de traitement local des requêtes pour Siri.

L’écran a une luminosité maximale de 2000 nits, le double de la génération précédente, et peut descendre jusqu’à un tout petit 1 nit. Cette montre utilise par ailleurs les signaux UWB pour détecter et guider vers un iPhone à proximité, comme on le fait pour des AirTags.

On a par ailleurs ajouté une fonction présentée comme « vraiment cool » par Jeff Williams, vice-président à l’exploitation chez Apple. « Nous croyons que vous l’utiliserez tout le temps », a-t-il affirmé. Il s’agit d’une commande appelée « Double Tap » : en tapant deux fois le pouce et l’index de la main portant la montre, on répond ou interrompt un appel téléphonique.

L’Apple Watch Ultra 2, quant à elle, a une luminosité encore plus impressionnante de 3000 nits, ce qui en fait « l’écran le plus lumineux jamais créé par Apple ». Son autonomie a été augmentée à 36 heures en utilisation normale, 72 en mode d’économie d’énergie. L’Apple Watch Series 9 sera offerte à compter du 22 septembre à partir de 549 $, l’Apple Watch Ultra 2 à 1099 $.