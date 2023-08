Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Qu’a de particulier le film d’horreur Zepotha, devenu viral sur TikTok ?

Réponse

Le mot-clic #zepotha, à propos d’un film d’horreur sorti en 1987, a été tapé quelque 200 millions de fois au dernier décompte. Le plus curieux, c’est que ce film n’existe pas : il a été imaginé par une musicienne, Emily Jeffri, qui a invité ses abonnés sur TikTok à en parler en faisant référence à de vraies œuvres.

École en orbite

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Pour sa première rentrée, l’École du jeu vidéo de Montréal, 100 % en ligne, a reçu plus de 80 demandes d’admission et recruté 50 élèves.

Le bébé du programmeur Olivier Vézina, qui annonçait en novembre 2022 dans La Presse la mise sur pied d’une école du jeu vidéo 100 % en ligne, se porte plutôt bien. Pour la rentrée 2023, pour laquelle on prévoyait 48 places, ils ont reçu plus de 80 demandes d’admission et accepté 50 recrues. L’âge moyen des élèves est de 21 ans, et on en compte même un établi à Hanoï, au Viêtnam. Ils suivront pendant 16 mois, complètement à distance, la formation de design de jeux et de niveaux avec sept mentors chevronnés de l’industrie montréalaise.

Pour le jeu en beauté

PHOTO FOURNIE PAR NUBIA Lancé le printemps dernier, l’ensemble REDMAGIC de deux accessoires cruciaux pour le jeu vidéo, le clavier et la souris adaptés, vient compléter l’offre du fabricant chinois Nubia, spécialisé dans ce créneau depuis 2019 avec ses téléphones ultrapuissants.

Jusque dans les petits détails, des animations lumineuses à la touche très mécanique en passant par les possibilités de personnalisation, l’ensemble clavier-souris de REDMAGIC est conçu pour faire plaisir à son public cible, les amateurs de jeux vidéo. Mais il faut y mettre un prix conséquent, s’y retrouver dans les nombreux réglages et aimer ce type de design. Un très bon achat, pas de doute, pour l’amateur de jeux vidéo sur PC.

ICI TOU.TV sur Roku

PHOTO TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN Jusqu’ici réservée à la plateforme Fire TV d’Amazon, l’application télé d’ICI TOU.TV est apparue sur Roku ce mois-ci.

On l’a si souvent déploré dans nos critiques d’appareils qu’il faut maintenant le souligner : l’appli d’ICI TOU.TV a été rendue disponible ce mois-ci sur la plateforme Roku. Depuis des années, il fallait disposer d’un appareil Fire TV d’Amazon pour accéder sur la télévision à la portion EXTRA, payante, de Radio-Canada. Pour tous les autres utilisateurs, il fallait tricher sur son téléviseur avec AirPlay ou Google Cast, ce qui rend l’opération plus compliquée et engendre une perte de qualité.

Remnant II en tête

IMAGE TIRÉE DU SITE PLAYSTATION.COM La réception critique plutôt tiède de Remnant II n’a manifestement pas découragé les acheteurs au Canada, où le jeu a été le plus vendu pour le mois de juillet.

Les jeux de combat et les suites ont été à l’honneur cet été, alors que Remnant II et Diablo IV ont respectivement occupé les première et deuxième positions des jeux les plus vendus en juillet au Canada. La réception critique plutôt tiède de Remnant II n’a manifestement pas découragé les acheteurs. Dans un mode relativement plus pacifique, deux jeux Nintendo, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Pikmin 4, ont hérité des troisième et cinquième positions.