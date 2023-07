Que ce soit par souci de confidentialité, par conscience environnementale, par simple choix, à cause de la censure dans leur pays ou pour désapprouver les décisions de Google au Canada, des centaines de millions d’internautes dans le monde utilisent d’autres moteurs de recherche. Que valent-ils, qu’apportent-ils de plus, lesquels choisir ? Tour d’horizon.

92,64 % Parts de marché mondial en juin 2023 du moteur de recherche de Google, selon StatCounter. À l’échelle planétaire, la domination de l’outil créé en 1998 par Sergey Brin et Larry Page ne s’est jamais démentie depuis 2004, année où Google a détrôné Yahoo !.

Une place convoitée

Derrière Google se sont succédé de nombreux concurrents. Les seuls qui ont réussi à le déloger l’ont fait dans deux pays précis : Baidu en Chine (61,5 % du marché en juin, où Google est interdit) et YANDEX en Russie (58,2 %). Ailleurs, la course au meilleur deuxième a essentiellement opposé le moteur de recherche de Microsoft, Bing, et l’increvable Yahoo !, qui utilise d’ailleurs les résultats de Bing depuis 2019. Comme l’indique ce tableau, seul DuckDuckGo a aussi réussi à imposer une présence significative à l’échelle de la planète.

Il en existe toutefois beaucoup d’autres. Nous en avons retenu deux, en plus des quatre moteurs déjà mentionnés. Baidu n’offrant que des résultats en mandarin, il présente peu d’intérêt en Amérique du Nord. Nous avons testé leur pertinence en leur donnant une note sur 10 à partir de leurs réponses à six questions, et jugé de façon subjective la clarté et la beauté de leur design avec la même échelle.

Pour ne pas avantager ceux qui récoltent des fichiers témoins, toutes les requêtes de recherche ont été effectuées en navigation privée. Tous les moteurs testés peuvent être retrouvés en ajoutant « .com » à leur nom. Un seul moteur de recherche a reçu la note parfaite de 10 sur 10 quant à sa pertinence. Réponse à la fin du texte. L’exercice, évidemment, n’a rien de scientifique.

Bing

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le moteur de recherche de Microsoft, Bing

Pertinence : 9,5

Design : 9

Le moteur de recherche de Microsoft est deuxième au monde en matière de popularité depuis 2015 et offre depuis début 2023 un argument massue pour concurrencer Google : ChatGPT, dont la technologie peut être intégrée à ses réponses. Les effets sur sa fréquentation tardent toutefois à se manifester, selon les données de StatCounter. Outre sa capacité exemplaire à donner des réponses précises et pertinentes, Bing se distingue par un beau design, une présentation dynamique et variée, avec des fonds d’écran inspirants, des vignettes et de nombreux encadrés. Bing, dans nos tests, n’a perdu des points quant à sa pertinence que sur une seule question, pour laquelle la réponse se trouvait au 9e rang.

Yahoo !

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le design vieillot de Yahoo ! rappelle qu’il s’agit d’un vétéran du web, fondé en 1994 et qui a fait sa marque comme catalogue avant d’ajouter une portion recherche.

Pertinence : 7

Design : 6

Étonnant que Yahoo !, qui utilise pourtant la technologie de Bing, se soit révélé aussi peu précis dans ses réponses. Quant au design vieillot, il rappelle que Yahoo ! est un vétéran du web, fondé en 1994 et qui a fait sa marque comme catalogue avant d’ajouter une portion recherche. Sa popularité, alors qu’il se maintient en troisième position, est probablement liée au fait que Yahoo ! est en fait un véritable portail web, regroupant sites, nouvelles, messagerie et jeux.

DuckDuckGo

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’interface de DuckDuckGo est très sobre, et le site se fie efficacement à la provenance de la requête pour mieux trier les réponses.

Pertinence : 8

Design : 7

L’argument de vente de DuckDuckGo, qui lui a permis de décoller lentement depuis 2015 pour s’installer en troisième position en Amérique du Nord, c’est la protection des données personnelles. Les recherches ne laissent aucune trace et il n’y a pas de suivi. Ce qui n’empêche pas le moteur créé en 2013 d’être tout à fait fiable et d’être très modéré dans l’affichage de ses publicités. L’interface est très sobre, et le site se fie efficacement à la provenance de la requête pour mieux trier les réponses.

YANDEX

PHOTO TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN Très populaire en Russie, YANDEX semble peu adapté à l’Amérique du Nord.

Pertinence : 4

Design : 7

Sans aucun doute le moins intéressant des moteurs de recherche que nous ayons testés. Très populaire en Russie, YANDEX semble peu adapté à l’Amérique du Nord, alors qu’il n’a pu nous donner un lien pertinent pour le budget de la Santé au Québec, a donné des réponses inutiles pour changer la pile d’un iPhone et ne semblait pas au courant de la récente démission de la caquiste Joëlle Boutin. La présentation des catégories avec des icônes est réussie, cependant.

Qwant

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Qwant s’est démarqué depuis 2015 avec la version junior de son moteur de recherche, qui filtre les résultats de toute référence violente ou pornographique.

Pertinence : 8

Design : 9

Ce moteur de recherche français lancé en 2013 met également de l’avant la protection des données personnelles, et sa présentation colorée, mais épurée est très réussie. Il a plutôt eu de bonnes performances pour cinq de nos questions, mais n’a jamais réussi à retrouver un article récent de La Presse en associant les noms du journaliste et de l’entreprise. Qwant s’est démarqué depuis 2015 avec la version junior de son moteur de recherche, qui filtre les résultats de toute référence violente ou pornographique.

You.com

PHOTO TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN You.com utilise l’intelligence artificielle et ChatGPT 4 à toutes les sauces pour proposer des liens pertinents, des articles à acheter et des conseils de toutes sortes.

Pertinence : 8

Design : 9,5

Fondé en 2020 par d’ex-employés de l’éditeur de logiciels Salesforce, You.com utilise l’intelligence artificielle et ChatGPT 4 à toutes les sauces pour proposer des liens pertinents, des articles à acheter et des conseils de toutes sortes. Toute requête donne deux types de résultats : à gauche un paragraphe en langage naturel, à droite des hyperliens classiques. Le résultat est plutôt rafraîchissant et original, combinant textes, images, cartes et vidéos dans des onglets bien identifiés. Sa pertinence est bonne, mais son score a été affecté par deux réponses où le bon résultat apparaissait trop loin.