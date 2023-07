Un joueur connu sous le nom de Zdi a réussi à passer de l’ouverture au générique de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en 59 minutes et 22 secondes.

Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

En combien de temps un joueur japonais a-t-il récemment réussi à traverser le jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ?

Réponse

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le joueur connu sous le nom de Zdi a réussi à passer de l’ouverture au générique de ce jeu très dense, sur lequel le commun des mortels peut passer des centaines d’heures, en 59 minutes et 22 secondes. Un record mondial, pour le moment. Son exploit est diffusé sur YouTube.

Survivre avec Nicolas Cage

IMAGE FOURNIE PAR BEHAVIOUR Offerte gratuitement sur Steam en version bêta pendant une semaine jusqu’à lundi, la possibilité d’incarner Nicolas Cage comme survivant dans Dead By Daylight sera intégrée au jeu grand public le 25 juillet prochain.

Les joueurs qui se démènent pour échapper aux griffes, haches et projectiles mortels des tueurs dans le jeu québécois Dead By Daylight auront une compagnie inédite : l’acteur énigmatique Nicolas Cage. Offerte gratuitement sur Steam en version bêta pendant une semaine jusqu’à lundi, la possibilité d’incarner cet acteur sera intégrée au jeu grand public le 25 juillet prochain. C’est la première fois, précise-t-on chez Behaviour, « qu’une personnalité publique rejoint le jeu en incarnant une version fictive d’elle-même ».

La jungle de l’usagé

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE N’ajoutez pas votre numéro de téléphone dans votre annonce Kijiji ou Markeplace. Une fraude envoyée par texto nous a valu quatre sollicitations en 36 heures.

N’ajoutez pas votre numéro de téléphone dans votre annonce Kijiji ou Marketplace. Une publication la semaine dernière nous a attiré quatre offres frauduleuses en 36 heures, directement par texto, ce qui contourne la messagerie sécurisée des plateformes. Les indicatifs régionaux de New York, Los Angeles et Chicago étaient évidemment suspects. Leur méthode : payer leur achat en envoyant par courriel un chèque en PDF, qu’on peut encaisser en dépôt mobile. Nous avons évidemment refusé. Le fraudeur demande ensuite à être remboursé, prétextant avoir changé d’idée. Le chèque, au départ, était sans provision.

Dans la tête de Léonard

IMAGE CRÉÉE PAR DA VINCI STICKIES En utilisant l’intelligence générative, on peut en outre créer de nouveaux croquis surréalistes de de Vinci, en combinant par exemple un chat et un arc ou un lion et une machine volante.

Avec plus de 1300 pages de cahiers regorgeant de croquis et d’observations, Léonard de Vinci a eu droit à la plus importante rétrospective en ligne de son œuvre, fruit de la collaboration de Google et de 28 institutions muséales. « Dans la tête d’un génie » anime des machines improbables et décrit sa vision de l’univers. En utilisant l’intelligence générative, on peut en outre créer de nouveaux croquis surréalistes de de Vinci, en combinant par exemple un chat et un arc ou un lion et une machine volante.

Échapper aux rançongiciels

PHOTO DAMIEN MEYER, AGENCE FRANCE-PRESSE Le rançongiciel Akira, qui a fait ses premières victimes en mars 2023 en frappant indistinctement institutions financières, garderies et usines, peut maintenant être contrecarré par un « décrypteur » gratuit mis au point par Avast.

L’entreprise d’antivirus Avast a une bonne nouvelle pour ceux qui ont été infectés par le rançongiciel Akira. Le virus, qui a fait ses premières victimes en mars 2023 en frappant indistinctement institutions financières, garderies et usines, peut maintenant être contrecarré par un « décrypteur » gratuit mis au point par Avast. L’opération n’est pas simple, demandant notamment qu’on juxtapose un fichier infecté et sa version originale, mais elle est soigneusement expliquée pas à pas et ne requiert pas une connaissance approfondie de l’informatique.