Vie numérique

Attraper la génération Z dans son milieu naturel

Vous ne connaissez pas Félix LaHaye ? C’est que vous avez probablement plus de 25 ans, n’êtes pas un mordu de jeux vidéo et de sports électroniques et ne vivez pas en Californie. Ce touche-à-tout qui a grandi à Outremont et déménagé à Los Angeles il y a 12 ans est au cœur d’un véritable empire bigarré dont il résume ainsi la raison d’être : « créer du divertissement, du média et du marketing pour des gens entre 18 et 25 ans ».