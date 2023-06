Les PDG de Tesla et de Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se sont asticotés toute la semaine sur les réseaux sociaux pour en découdre lors d’un « combat de cage » comme celui-ci.

Quelques bits de l’actualité numérique.

Quiz

Quels deux milliardaires du monde de la techno se sont dits prêts la semaine dernière à en découdre dans un « combat de cage » ?

Réponse

Elon Musk et Mark Zuckerberg. Les PDG de Tesla et de Meta se sont asticotés toute la semaine. Musk y est allé d’une première déclaration se disant « prêt à un combat de cage », réagissant à la nouvelle que Meta s’apprêterait à lancer un concurrent à Twitter. Zuckerberg a répliqué par « Envoie-moi la localisation ». Musk a proposé le Vegas Octagon, utilisé par la UFC. Entre Musk, 51 ans et familier des combats de ruelle dans son Afrique du Sud natale, et Zuckerberg, 39 ans et champion amateur de jiu-jitsu, les paris sont ouverts.

Le Mur des légendes s’anime

IMAGE FOURNIE PAR DPT En pointant son téléphone sur le Mur des légendes, après avoir scanné un code QR, on pourra choisir avec la réalité augmentée huit capsules sur le jazz à Montréal.

La façade illuminée de la Maison du Festival au 305, rue Sainte-Catherine Ouest, appelée Mur des légendes, réservera une petite surprise à ceux qui y pointeront leur téléphone à compter du 29 juin. Avec la réalité augmentée, on y verra apparaître huit capsules. « L’idée est de faire le pont entre le passé et le présent, l’histoire du jazz, d’Oscar Peterson à Patrick Watson, d’Ella Fitzgerald à Charlotte Cardin », explique Cédric Orvoine, directeur général de Dpt, le studio montréalais de création d’expériences immersives derrière le projet.

Trouver le juste milieu

PHOTO FOURNIE PAR GOOGLE Le Pixel 7a se distingue par son prix abordable, alors qu’il reprend les composants les plus importants des Pixel 7 et 7 Pro.

Par ses qualités photographiques, son beau design et quelques spécialités signées Google, dur de croire que le Pixel 7a est offert à seulement 599 $. On y a en plus intégré la recharge magnétique et une exclusivité Pixel assez bluffante, la traduction vocale instantanée pour 48 langues. Par contre, si on est habitué aux monstres de vitesse que sont les meilleurs téléphones de Samsung et d’Apple, le Pixel 7a est clairement plus lent. Rien d’insupportable, mais un délai notable pour ouvrir les applications et naviguer sur le web.

Amazon poursuivie

PHOTO MICHAEL SOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Federal Trade Commission, l’équivalent de notre Bureau de la concurrence aux États-Unis, a déposé une plainte cette semaine contre Amazon, dénonçant ses « tactiques de manipulation » pour mousser Prime ou empêcher les désabonnements.

Vous avez peut-être été irrité par l’insistance d’Amazon à proposer son abonnement Prime au moment de l’achat, ou les innombrables clics qu’il faut déployer pour se désabonner, avec les rappels constants de ce que vous allez perdre. Vous n’êtes pas seul : la Federal Trade Commission, l’équivalent de notre Bureau de la concurrence aux États-Unis, a déposé une plainte cette semaine contre Amazon, dénonçant ses « tactiques de manipulation ». En février dernier, pour une accusation similaire de la FTC, le développeur de Fortnite, Epic, avait accepté de payer 520 millions US.

Nouveau Windows dans l’air

PHOTO DAVID PAUL MORRIS, ARCHIVES BLOOMBERG Les grandes nouveautés de Windows 12, si on se fie entre autres à une image accidentellement dévoilée par Microsoft lors de son évènement Ignite 2022 : une barre de tâches flottante, des widgets en haut de l’écran et une utilisation accrue de l’intelligence artificielle.

Microsoft avait promis en 2014 que Windows 10 serait son dernier système d’exploitation, avant de changer d’avis et de lancer Windows 11 en 2021. C’est maintenant Windows 12 qui fait l’objet de rumeurs, confirmées en partie par le site réputé Windows Central qui annonce sa venue en 2024. Les grandes nouveautés, si on se fie entre autres à une image accidentellement dévoilée par Microsoft lors de son évènement Ignite 2022 : une barre de tâches flottante, des widgets en haut de l’écran et une utilisation accrue de l’intelligence artificielle.