Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle fonction de YouTube va disparaître dès le 26 juin ?

Réponse

Les stories, une fonctionnalité « révolutionnaire » selon YouTube introduite en 2018 et manifestement copiée de Snapchat et d’Instagram, seront bientôt abolies, a annoncé Google. Le géant des moteurs de recherche rejoint ainsi LinkedIn et Twitter, qui n’ont jamais réussi à populariser ces vidéos pour appareils mobiles courtes et éphémères.

Action collective contre Apple

PHOTO JOSH EDELSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une action collective a été autorisée contre Apple au Québec en 2019, mais le règlement de 6 millions ne concerne que les consommateurs qui ont acheté une garantie prolongée AppleCare.

Vous avez acheté un appareil Apple au Québec depuis 2014 et êtes insatisfait de la durée de vie de la pile rechargeable ? Une action collective peu connue a été autorisée en 2019 et Apple a accepté un règlement de 6 millions, dont 30 % iront aux avocats. Malheureusement, la majorité des consommateurs a été abandonnée en cours de route : seuls ceux qui ont acheté un contrat de garantie AppleCare entre 2015 et 2023 pourront recevoir automatiquement une compensation de 25 $. L’entente doit être approuvée par la cour le 12 juin prochain.

Star Wars en tête

IMAGE FOURNIE PAR ELECTRONIC ARTS Star Wars Jedi : Survivor s’est hissé en tête du palmarès des jeux vidéo les plus vendus au Canada en avril dernier.

La suite quatre ans plus tard des aventures de Carl Kestis dans Star Wars Jedi : Survivor a manifestement séduit autant les joueurs que les critiques : le jeu s’est hissé en tête du palmarès des jeux vidéo les plus vendus au Canada en avril dernier, selon le plus récent palmarès de NPD Group et de l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD). Le roi du mois précédent, Resident Evil 4, glisse au deuxième rang, devant Hogwarts Legacy.

Jeunes allergiques à l’infox

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Selon une étude de l’organisme HabiloMédias, 83 % des jeunes estiment que les plateformes en ligne devraient mieux surveiller et supprimer les contenus préjudiciables.

Ceux qui croient que la lutte contre la désinformation n’intéresse pas les jeunes ont tort, selon une des plus vastes études jamais menées au Canada par l’organisme HabiloMédias. Sondage et entrevues à l’appui, 83 % des jeunes estiment que les plateformes en ligne devraient mieux surveiller et supprimer les contenus préjudiciables, et 82 % veulent l’assurance qu’ils accèdent à des sites fiables pour s’informer. Et un constat qui fera sourire les plus vieux : 65 % des jeunes reconnaissent que leurs parents et tuteurs en savent plus qu’eux sur les technologies numériques.

Mirage en vue

IMAGE FOURNIE PAR UBISOFT Assassin’s Creed Mirage se déroule à Bagdad en 861, et on y retrouve les ingrédients habituels – action, discrétion, mystères et reconstitution historique – qui ont fait le succès de cette franchise.

Pour une centaine de millions de fans de la franchise Assassin’s Creed, ce sera l’évènement de l’année : le 13e épisode du jeu né à Montréal, Mirage, sortira le 12 octobre prochain. L’action se passe à Bagdad en 861 et on retrouve dans la bande-annonce les ingrédients habituels – action, discrétion, mystères et reconstitution historique – qui ont fait le succès de ce titre. Ubisoft mise plus que jamais sur sa franchise-phare, qui mobilise déjà un millier de personnes et en ajoutera plus de 400, a-t-on annoncé récemment.