Quelques bits de l’actualité numérique.

Nintendo Switch Online gagnant

Pour les joueurs qui se perdent parmi tous les abonnements offerts sur le marché, le site Indivisible Game a fait un travail de comparaison remarquable, décortiquant les offres allant d’Arcade à 4,99 $ à Ubisoft+ à 19,99 $. Le grand gagnant : Nintendo Switch Online, qui combine notamment le plus bas prix mensuel à 4,99 $, des rabais sur les gros jeux et un espace de stockage. Les amateurs de jeux AAA sont cependant mieux servis par Ubisoft+ et PlayStation Plus.

Quiz

Dans quelle partie inattendue du web des chercheurs ont-ils constaté un taux effarant de propos extrémistes ?

PHOTO KACPER PEMPEL, REUTERS Selon un rapport du NYU Stern Center for Business and Human Rights publié la semaine dernière, 51 % des joueurs affirment avoir eu affaire à des intervenants racistes, misogynes et plus globalement haineux dans des salles de clavardage de jeux en ligne.

Dans les salles de clavardage des jeux en ligne. Selon un rapport du NYU Stern Center for Business and Human Rights publié la semaine dernière, 51 % des participants affirment avoir eu affaire à des intervenants racistes, misogynes et plus globalement haineux, parfois regroupés au sein de groupes suprémacistes ou néonazis.

Accessible et séduisant

IMAGES FOURNIES PAR APPLE Deux fonctions pour personnes avec limitations fonctionnelles, Assistive Access et Personal Voice, ont été présentées par Apple la semaine dernière.

Un iPhone qui apprend à parler avec votre propre voix en moins de 15 minutes ? Une interface ultrasimplifiée résumant votre téléphone à quelques gros boutons ? Pas de doute, les nouveaux outils d’Apple destinés aux personnes ayant une limitation fonctionnelle susciteront la curiosité de bien d’autres utilisateurs. Le petit groupe de journalistes qui a pu assister à la présentation cette semaine a en outre pu voir Siri décrire les boutons d’un micro-ondes via la caméra. Ces nouveautés seront disponibles d’ici « la fin 2023 », indique-t-on.

La victoire de LG

PHOTO PATRICK T. FALLON, LA PRESSE BLOOMBERG Samsung a commandé pour ses propres téléviseurs plus de 10 millions de panneaux OLED à LG.

La question divise les consommateurs depuis des années : les téléviseurs QLED de Samsung, moins coûteux, sont-ils réellement aussi bons que les OLED dont le marché est dominé par LG ? Tout semble indiquer que la guerre est terminée, du moins dans le haut de gamme : elle s’est conclue à l’avantage de LG, qui fournira plus de 10 millions de panneaux OLED à son rival sud-coréen. Samsung avait quitté ce marché en 2015 et tenté de mousser sa propre technologie, généralement jugée moins performante par les experts.

Le vrai ChatGPT

PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS OpenAI a annoncé le lancement de l’appli officielle de ChatGPT, pour iOS aux États-Unis dans un premier temps.

De nombreux développeurs profitent d’une certaine confusion pour offrir sur l’App Store et le Google Play Store de nombreuses versions de ChatGPT qui n’ont rien à voir avec son créateur, OpenAI. La fête est finie, a annoncé l’entreprise : sa propre appli officielle, OpenAI ChatGPT, est désormais disponible depuis le 18 mai, d’abord pour iOS aux États-Unis, puis pour tous les autres dans les prochaines semaines. En attendant, au Canada, on peut se rabattre sur l’appli officielle du nouveau Bing de Microsoft, qui utilise essentiellement la même technologie que ChatGPT.