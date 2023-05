(Paris) Le jeu vidéo The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde en seulement trois jours, devenant le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga, s’est félicité mercredi le géant japonais Nintendo.

Agence France-Presse

À titre de comparaison, le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, issu de l’univers de Harry Potter, s’est vendu à plus de 15 millions d’unités dans le monde en trois mois, depuis son lancement le 10 février.

Très attendu par les joueurs qui avaient formé des files d’attente devant les magasins pour se le procurer dès sa sortie dans la nuit de jeudi à vendredi, le nouveau Zelda est devenu en Europe et sur le continent américain « le jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch », et « le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues », a précisé le groupe.

Au Japon, il s’est écoulé à 2,24 millions d’unités, a-t-il dévoilé.

La saga The Legend of Zelda autour des aventures de Link, un elfe en tunique armé d’une épée, avait débuté il y a plus de 35 ans. Avec ces nouveaux chiffres, elle dépasse les 140 millions de jeux vendus dans le monde.

Le dernier volet Tears of the Kingdom est la suite directe de Breath of the Wild sorti en 2017, reconnu comme l’un des meilleurs titres de la Switch et qui avait révolutionné le format de jeu vidéo en « monde ouvert », qui donne le plus de place à la créativité du joueur.

« Sept ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les records », a déclaré le président de Nintendo of Europe, M. Stephan Bole, cité dans le communiqué.

La série mettant l’accent sur l’aventure et l’exploration a été créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, créateur vedette de Nintendo et papa de personnages phares comme Mario ou Donkey Kong. Selon Serkan Toto, analyste du cabinet Kantan Games, le nouveau Zelda devrait être « de loin le plus gros contributeur aux ventes de Nintendo pour cet exercice ».