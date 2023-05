The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

La fête de l’inventivité

Avec son scénario fantastique assez convenu, le 20e opus de la franchise Zelda pourrait n’être qu’un énième jeu de rôle où alternent combats, quêtes de nourriture et d’améliorations d’armes. Mais The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est si inventif et surprenant qu’on tombe sous le charme.