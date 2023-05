PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE

Le partenariat entre Bell et Air Canada permettra aux passagers d’envoyer et de recevoir des messages sur des applications telles que iMessage d’Apple, WhatsApp et Messenger de Meta, Viber de Rakuten et Messages par Google, qui fonctionnent via wi-fi, permettant aux voyageurs disposant de n’importe quel appareil compatible de se connecter, quel que soit leur fournisseur de téléphonie mobile.