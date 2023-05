La Ville de New York a présenté trois chiens-robots télécommandés et dotés d’un GPS, appelés « Digidogs ».

Question

Quels nouveaux policiers présentés par la Ville de New York ce mois-ci suscitent la controverse ?

Il s’agit de trois chiens-robots télécommandés et dotés d’un GPS appelés « Digidogs ». Une première expérience similaire avait été tentée il y a deux ans puis abandonnée. Les autorités ont beau promettre une utilisation « transparente, cohérente et toujours en étroite collaboration avec les personnes [qu’elles servent] », les associations de défense des droits civils craignent leur utilisation pour la surveillance de masse.

CAFÉ 2023

IMAGE TIRÉE DU SITE DE MARVEL Les 16 et 17 mai prochains au Palais des congrès, des artisans de grands studios viendront notamment dévoiler les secrets derrière des œuvres comme Black Panther : Wakanda Forever.

Si les effets visuels et l’animation vous fascinent, la deuxième présentation de CAFÉ (Conférence, Animation, FX et Expertise) est l’équivalent d’un magasin de bonbons. Les 16 et 17 mai prochains au Palais des congrès de Montréal, des artisans de grands studios viendront notamment dévoiler les secrets derrière des œuvres comme The Last of Us, Black Panther : Wakanda Forever et la création de l’environnement numérique en temps réel pour le film Star Trek : Strange New Worlds. Au total, quelque 800 spécialistes et professionnels en effets visuels et en animation.

Routeurs indiscrets

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE En découvrant des informations sensibles dans 56 % des routeurs usagés ayant appartenu à des entreprises, ESET espère que l’exercice servira de « réveille-matin » à tous ceux qui se débarrassent de leur appareil sans le réinitialiser.

La société de cybersécurité ESET, qui dispose d’une importante antenne à Montréal, a fait des découvertes troublantes en rachetant 16 routeurs usagés ayant appartenu à des entreprises. Du lot, tous contenaient suffisamment d’informations pour identifier l’ancien propriétaire et 9, soit 56 %, contenaient encore des informations sensibles. On y trouvait notamment des données sur les clients, des informations de connexion vers d’autres réseaux et des mots de passe cryptés. ESET espère que l’exercice servira de « réveille-matin » à tous ceux qui se débarrassent de leur routeur sans le réinitialiser.

Top 10

IMAGE FOURNIE PAR CAPCOM Resident Evil 4 version 2023 trône au sommet du palmarès des ventes de jeux vidéo au Canada conçu par NDP Groupe et l’Association canadienne du logiciel du divertissement.

À voir la liste des 10 jeux vidéo les plus vendus au Canada en mars dernier, le studio japonais Capcom n’abandonnera sûrement pas de sitôt sa lucrative série Resident Evil exploitée depuis 1996. C’est en effet le quatrième opus remastérisé de la série sorti à la fin de mars qui trône au sommet du palmarès conçu par NDP Groupe et l’Association canadienne du logiciel du divertissement, suivi de Hogwarts Legacy et MLB The Show 2023. Activision Blizzard, que Microsoft tente d’acquérir au coût de 68,7 milliards US, fait plutôt bonne figure avec deux jeux.

Meater+

PHOTO FOURNIE PAR MEATER Rechargeable, le Meater+ est associé à une application mobile pour suivre en direct la température interne de l’aliment, la température ambiante, évaluer le temps de cuisson nécessaire et vous alerter quand la cuisson est terminée.

Un thermomètre à viande Bluetooth bourré de composants électroniques peut-il survivre sous le feu d’un barbecue ? Après une dizaine de cuissons, le Meater+ a réussi l’exploit dans nos tests. Rechargeable, il est associé à une application mobile pour suivre en direct la température interne de l’aliment, la température ambiante, évaluer le temps de cuisson nécessaire et vous alerter quand la cuisson est terminée. Seul hic : une fois enfermé dans le barbecue, il est loin d’avoir une portée de 50 mètres comme promis, plutôt de 2 mètres.