Les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 ont un son d’une finesse inouïe, figurent parmi les premiers à utiliser l’audio spatial pour Android et sont confortables. Ne manque que la vraie connectivité multiple du Bluetooth 5.3.

On aime

Nous avons été instantanément séduit par le son produit par les OnePlus Buds Pro 2. On a manifestement mis le paquet ici à grand renfort de concepts comme « Pure Harmony », « Melody Boost », deux haut-parleurs de 11 mm et 6 mm intégrés, le tout supervisé par le compositeur de musique de film Hans Zimmer.

Toutes ces spécifications techniques relevant du marketing ne veulent souvent pas dire grand-chose. Mais force est d’admettre que ces OnePlus Buds Pro 2 ont un son magnifique, tout en douceur mais précis, avec une basse enveloppante et de hautes fréquences cristallines. Difficile de trouver mieux comme écouteurs intraauriculaires.

La connexion avec un téléphone Android s’effectue instantanément, les écouteurs apparaissant sur l’écran dès qu’on les sort de leur étui. Une fois couplés à un téléphone, ils apparaissent automatiquement sur les autres appareils Android. Avec un iPhone, on n’a pas toutes ces faveurs, mais on peut les coupler en Bluetooth manuellement.

Les OnePlus Buds Pro 2 ont un design qui se rapproche de celui des AirPods Pro, en forme de tête de bâton de golf avec une longue patte. Ils tiennent assez bien dans l’oreille, assez pour ne pas craindre de les perdre dans une activité physique. On dispose d’une fonction d’annulation du bruit ambiant, ANC en anglais, qui peut être configurée en quatre variantes, de « doux » à « max ». Elle fait un travail très satisfaisant en plein centre-ville, étouffant les bruits de circulation continus, mais laissant percer les sons brefs et aigus. Dans le métro, le niveau du grondement est grandement atténué, mais ne vous permettra pas d’être à l’aise pour tenir une conversation téléphonique.

La configuration sur iOS se fait dans une application maison, HeyMelody. Sur Android, l’application ne sert qu’à la connexion, et les réglages se font dans un sous-menu des paramètres Bluetooth. Tout le contrôle des écouteurs se fait en pinçant, de façon brève ou longue, les pattes pour répondre à un appel, avancer ou reculer une chanson, activer ou désactiver l’ANC. On peut configurer un des écouteurs pour appeler un assistant vocal à la rescousse, l’Assistant Google ou Siri.

La musique s’arrête quand on retire les écouteurs. Petit cadeau rigolo, on dispose en pressant pendant trois secondes d’un mode appelé Zen Mode Air. Vous entendrez des sons apaisants, comme des chants d’oiseaux ou un feu qui crépite.

Le son peut être ajusté avec une fonction appelée Son d’or. Et ce fameux audio spatial, popularisé par Apple ? Essentiellement, le son s’équilibre entre les deux écouteurs selon la position de votre tête. Si vous regardez un téléphone compatible bien droit devant vous, vous avez l’effet stéréo classique. En tournant la tête, le son se déplace comme s’il provenait physiquement, et non en Bluetooth, de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre télé. On admire l’ingéniosité de la fonction, tout en se questionnant sur son utilité.

L’autonomie de chaque écouteur est de six heures avec ANC, neuf heures sans cette fonction. Au maximum, la combinaison étui-écouteurs procure 39 heures d’écoute. Les écouteurs ont une résistance à la sueur et à la poussière cotée IP55 : on ne peut les plonger dans l’eau, mais ils peuvent résister à une pression d’eau de 1 bar pendant 55 minutes.

On aime moins

OnePlus fait miroiter la « double connexion », qui permet de « basculer entre deux appareils Bluetooth en toute simplicité ». On n’a pas réellement affaire à une connexion double. Malgré leur utilisation du Bluetooth 5.3, les écouteurs doivent se déconnecter d’un téléphone pour se brancher à un autre, que ce soit entre appareils Android ou avec iOS. Et nous avons dû les découpler puis les recoupler avec un de nos téléphones Android, un Pixel 7 Pro qui ne voulait plus se rebrancher.

Ce n’est qu’à la fin de notre essai que nous avons trouvé l’application HeyMelody, surtout utile pour un iPhone. La mention était plutôt discrète sur le site de OnePlus.

On achète ?

Bon, l’audio spatial n’est pas un argument de vente très convaincant et ces écouteurs ne peuvent rester connectés à deux appareils en même temps. Mais ils produisent ce qui est le plus important, un très bon son avec une autonomie au-dessus de la moyenne. Pour l’utilisateur iOS, il ne manque que la possibilité de convoquer Siri par la voix et la disponibilité des écouteurs dans tout l’écosystème Apple. L’utilisateur Android a maintenant cette dernière possibilité avec Android 13.

L’achat est très recommandable, pas de doute.