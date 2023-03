On a ajouté cinq micros au WH-1000XM5, ce qui permet enfin d’avoir des conversations téléphoniques de bonne qualité et augmente l’efficacité de la fonction d’annulation du bruit ambiant.

Le casque d’écoute WH-1000XM5 de Sony corrige les rares défauts de ce modèle, avec une meilleure connectivité et des micros plus performants. Le prix à payer : une qualité sonore moins impressionnante.

On aime

Le casque d’écoute Bluetooth WH-1000XM5 est le dernier venu d’une gamme considérée depuis 2017 comme une des meilleures, notamment par la précision du son et l’efficacité de l’annulation du bruit ambiant. En raison de problèmes d’offre, ce n’est que tout récemment, 10 mois après sa sortie, que nous avons pu l’essayer.

Ce casque d’écoute Bluetooth 5.2, qu’on peut également utiliser en mode filaire avec un câble inclus, peut maintenant se brancher simultanément à deux appareils. Contrairement à notre bon vieux WH-1000XM3, notre préféré depuis près de trois ans, on n’est pas obligé de le déconnecter du téléphone, par exemple, pour le brancher au téléviseur ou à l’ordinateur.

Mieux, tous les appareils couplés apparaissent maintenant dans l’application mobile Headphones de Sony, où on peut sélectionner l’appareil actif. Dès qu’on allume le casque, il se connecte automatiquement aux deux appareils préférés. Fini le détour obligatoire dans les réglages de notre téléviseur OLEDCX à chaque connexion.

L’autre changement flagrant, c’est l’ajout de cinq micros, maintenant au nombre de huit, qui permet enfin d’avoir des conversations téléphoniques de bonne qualité. Ces micros sont en outre utilisés pour améliorer l’autre argument de vente du WH-1000XM5, l’annulation du bruit ambiant, ou ANC en anglais.

Dans le métro ou dans la rue, pour n’entendre que sa musique ou son émission de télé sans le bruit de fond à la maison, cette fonction est probablement celle que Sony a le mieux peaufinée. En créant une véritable petite bulle sonore, elle est tout simplement imbattable, loin devant les écouteurs intraauriculaires qui se sont lancés sur ce terrain.

Et le son livré par ce casque d’écoute ? Il est toujours de très haute qualité, surtout pour la précision qui permet de distinguer nettement chaque instrument dans une pièce musicale. La basse est plus discrète qu’avec notre WH-1000XM3, mais les hautes fréquences sont nettement plus riches.

On note par ailleurs quelques changements dans l’interface de ce casque d’écoute. La petite voix qui signalait l’allumage ou l’extinction, l’activation ou la désactivation de l’ANC a disparu au profit d’un trille musical. Seul le niveau de la pile est maintenant indiqué par cette voix.

Le contrôle s’effectue toujours en flattant l’écouteur droit, de haut en bas pour le volume et de l’avant vers l’arrière pour l’avancement des chansons. On peut interrompre l’écoute d’une pièce ou prendre un appel téléphonique en tapotant deux fois, et reprendre l’écoute ou raccrocher avec le même geste.

On dispose d’une fonction amusante : la musique s’interrompt et le son ambiant est diffusé dès que le casque d’écoute perçoit votre voix. On peut également convoquer un assistant vocal en appuyant fermement sur l’écouteur droit. Par défaut sur un iPhone, ce sera Siri qui répondra, et l’Assistant Google pour un appareil Android. On peut théoriquement configurer le casque d’écoute dans l’application Headphones pour choisir Alexa.

L’autonomie du casque est d’une trentaine d’heures avec ANC activé, une quarantaine sans cette fonction. Nous l’avons entièrement rechargé en 38 minutes. Pour prolonger la durée de la pile, le casque peut s’éteindre automatiquement après quelques minutes quand on ne le porte pas.

On aime moins

Dans nos premières écoutes, nous trouvions le son du WH-1000XM5 moins immersif, la basse moins enveloppante qu’avec notre WH-1000XM3. Ce constat n’est pas partagé par tous les critiques. Les tests en laboratoire de la référence nord-américaine en matière de son, le site Rtings.com, établi à Montréal, confirment toutefois notre impression : la basse et les fréquences moyennes sont moins précises pour le WH-1000XM5. Notons que la taille des haut-parleurs a diminué entre les deux modèles, passant de 40 à 30 mm⁠1.

Nous n’avons jamais réussi à configurer Alexa comme assistant vocal par défaut. L’application affiche une « connexion en cours » permanente.

La fonction qui interrompt la musique quand votre voix est perçue est une bonne idée en apparence, mais elle est irritante. Il suffit d’un hoquet, d’un éclat de voix ou de chantonner pour l’activer. Nous l’avons décochée dans les réglages.

On achète ?

La cinquième mouture du WH-1000XM pose un réel dilemme. Le mélomane intraitable sera déçu qu’on ait opté pour une qualité sonore légèrement moindre, qui demeure tout de même exceptionnelle pour le commun des mortels qui n’y verra possiblement pas de différence.

Pas besoin de tests en laboratoire, toutefois, pour apprécier la connectivité Bluetooth supérieure et la capacité améliorée à gérer les appels téléphoniques. En ce qui nous concerne, au quotidien, nous avons préféré l’utilisation du WH-1000XM5, quitte à lui ajouter un peu de basse dans les réglages de l’application, ce que certains considéreront comme une hérésie.