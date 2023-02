Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Google

Trois filiales de Google spécialisées en cybersécurité ont pu constater comment l’invasion de l’Ukraine s’est transportée sur le champ de bataille numérique. Dans un rapport publié jeudi, on y apprend notamment que l’Ukraine a subi plus de cyberattaques destructrices russes dans les quatre premiers mois de 2022 que dans les huit années précédentes. Les attaques de cyberpirates appuyés par le gouvernement de Poutine contre des pays de l’OTAN ont par ailleurs augmenté de 300 % en 2022 par rapport à 2020. Les cibles ont été variées : infrastructures critiques, services publics et médias. En réplique, Google affirme avoir perturbé les activités de 1950 « instances » utilisant ses plateformes pour la propagande, visant notamment à miner l’appui au gouvernement ukrainien de l’intérieur et à l’international.

Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard

IMAGE FOURNIE PAR WB GAMES Les premières heures d’apprentissage de Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard sont fastidieuses, mais on se félicite par la suite de s’être accroché.

Sans doute le plus ambitieux des jeux vidéo basés sur l’univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard est d’une générosité sans égale, tant du point de vue visuel que des mécaniques de jeu. Mais les premières heures sont fastidieuses, alors que des devoirs ou des missions nous permettent d’augmenter de façon ahurissante le nombre de sorts maîtrisés et l’utilisation de potions. Et les dialogues (plutôt convenus) avec notre personnage principal très respectueux au point d’en paraître fade ne nous aident pas à être motivé. Mais voilà, on se félicite après cinq ou six heures de s’être accroché. Au détour de missions dans des décors magnifiques dignes des plus grandes sagas fantastiques, on ne voit plus le temps passer.

PS VR2

PHOTO FOURNIE PAR SIE Le casque PS VR2 comporte deux écrans OLED 4K donnant une résolution de 2000 pixels sur 2040 pixels par œil, un champ de vision de 110 degrés, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et quatre caméras pour le suivi des mouvements.

Offert à partir du 22 février, le tout nouveau casque de réalité virtuelle PS VR2 représente un énorme pas en avant technologique par rapport à la première génération sortie en 2016 pour la PS4. L’image obtenue quand on plonge dans cet univers virtuel est plus claire que jamais, les détails sont bien définis et les couleurs, vibrantes. Elle n’est pas parfaite, un certain flou demeure tout de même perceptible. Les expériences testées permettent des moments de pur émerveillement, mais certaines fonctions sont manifestement encore à peaufiner. On a des possibilités d’expériences nouvelles, parfois ahurissantes, parfois imparfaites, qui ne remplaceront pas le jeu vidéo classique. Et le prix, à 749,99 $, est lourd.