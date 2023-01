Le SYMFONISK est un haut-parleur WiFi comme en commercialise Sonos depuis 2005, auquel on a ajouté un support pour abat-jour, une douille et un interrupteur.

Comme haut-parleur WiFi conçu par IKEA en collaboration avec Sonos, le SYMFONISK s’impose comme un excellent produit à un prix imbattable. Mais sa partie lampe est nettement moins réussie.

On aime

Quelle curieuse bête que ce SYMFONISK vendu par IKEA, et conçu en partenariat avec Sonos. Il s’agit d’un haut-parleur WiFi comme en commercialise Sonos depuis 2005, auquel on a ajouté un support pour abat-jour, une douille et un interrupteur. Trois boutons tout en bas servent au contrôle du volume et à l’arrêt ou à l’avancée des chansons.

Mais c’est surtout avec l’application mobile S2 que l’on contrôle réellement le SYMFONISK, qu’on peut coupler avec un caisson d’extrêmes graves SUB ou avec un autre SYMFONISK pour créer une paire stéréo. C’est ici qu’on enregistre tous les services de diffusion musicale auxquels on est abonné, ses propres chansons offertes sur le réseau, qu’on peut utiliser l’égaliseur, créer des groupes de haut-parleurs et contrôler le volume.

Les utilisateurs iOS disposent en outre d’un outil de calibrage appelé Trueplay : on se promène dans la pièce avec le téléphone pendant que le haut-parleur émet des sons psychotroniques qui lui permettent de s’ajuster. L’amélioration obtenue est très subtile ; certains experts assurent qu’elle est bien réelle, mais elle dépasse honnêtement nos compétences.

Comme il s’agit aussi d’un produit IKEA, on peut le contrôler minimalement grâce à la passerelle domotique DIRIGERA, qu’on branche sur le routeur. À partir de l’application Home Smart d’IKEA, on peut alors contrôler le volume, voir la chanson qui est jouée et la mettre en pause.

Comme l’ensemble est vendu 199 $, bien moins cher que tous les autres produits Sonos, à l’exception du tout petit Roam, on est sceptique quant à la qualité sonore que peut livrer un tel haut-parleur. En fait, à ce prix, il ne correspond à aucun autre produit Sonos.

Surprise : ce SYMFONISK a plus de présence et de définition que nos deux Sonos ONE dans la même pièce, vendus pourtant 269 $ pièce – sans la partie lampe.

Avec un son bien équilibré qui met en valeur les voix, surtout à l’aise dans des genres plus subtils comme le classique et le jazz, le SYMFONISK concurrence aisément des haut-parleurs intelligents vendus deux fois plus cher. Sa basse est honnête, mais manque un peu de tonus.

On aime moins

Le plus gros défaut du modèle de SYMFONISK que nous avons testé est son design. Avec son abat-jour en métal grillagé entourant un cylindre de tissu, on a l’impression qu’un turboréacteur a débarqué dans la maison. C’est franchement laid, même quand on aime les looks industriels ou futuristes. Il existe deux autres modèles de SYMFONISK, l’un avec un abat-jour en bambou qui ne nous semble pas plus réussi, et l’autre en verre nettement plus acceptable.

Il n’y a aucun contrôle de l’intensité lumineuse. Pour y arriver, il faut ajouter une ampoule intelligente.

Acquérir la passerelle DIRIGERA au coût de 79,99 $ n’est pas très utile quand on n’a que le SYMFONISK. C’est avec les autres produits domotiques d’IKEA, notamment ses ampoules intelligentes, que la DIRIGERA devient intéressante.

Le SYMFONISK n’a pas de micro, et on ne peut donc lui ajouter un assistant vocal comme Alexa ou l’Assistant Google. De plus, il ne dispose pas du Bluetooth et ne peut donc communiquer que grâce au WiFi ou à AirPlay 2 d’Apple.

Contrairement aux purs produits Sonos, impossible de trouver les spécifications techniques complètes du SYMFONISK. La page qu’on y consacre sur le site d’IKEA est minimale, comme s’il s’agissait d’une lampe classique, et le manuel ne contient que des dessins montrant l’assemblage et les boutons.

On achète ?

On a envie de donner deux notes distinctes au SYMFONISK, un 8 sur 10 comme haut-parleur et un 4 sur 10 à la lampe. Difficile de recommander cet achat si son look vous déplaît. Si ce n’est pas le cas, on a ici un haut-parleur WiFi de qualité, digne de Sonos et à un prix étonnant.

Gros dilemme.