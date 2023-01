Le jeu Honor of Kings a été le plus payant au monde en 2022, avec des revenus estimés à 2,2 milliards US.

Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Jeux mobiles

Perçus comme l’eldorado pour de nombreux studios, les jeux mobiles de type freemium ont continué d’engranger d’alléchants revenus en 2022, et Montréal y a contribué. Selon une étude de SportsLens, les cinq jeux les plus populaires ont récolté à eux seuls 7,2 milliards US, en hausse de 400 millions US par rapport à l’année précédente. Le jeu le plus payant : Honor of Kings, une production du développeur chinois TiMi, qui a ouvert une antenne à Montréal en 2021, a engrangé des revenus de 2,2 milliards US. PUBG Mobile et Genshin Impact bouclent le podium, avec des recettes de 1,7 milliard US et 1,6 milliard US. Leurs développeurs, Lightspeed Studios et miHoYo, sont également présents à Montréal.

ChatGPT

PHOTO PETER MORGAN, ASSOCIATED PRESS La rumeur voulant que la prochaine version de ChatGPT soit des milliers de fois plus puissante ? « C’est de la pure foutaise, je ne sais pas d’où ça vient », a lancé le PDG d’OpenAI, Sam Altman.

Rarement a-t-on l’occasion d’entendre un PDG dégonfler les attentes à l’égard de son produit, et c’est ce que Sam Altman, d’OpenAI, a fait à propos de ChatGPT dans une entrevue avec le site StrictlyVC. Selon la rumeur, la nouvelle version du robot conversationnel qui suscite l’étonnement depuis novembre devrait gérer 100 000 milliards de paramètres plutôt que 175 milliards. « C’est de la pure foutaise, je ne sais pas d’où ça vient », a-t-il asséné. « Les gens supplient pour être déçus et ils vont l’être [...] Nous ne disposons pas en ce moment d’une intelligence artificielle réellement généraliste et c’est ce qu’on attend de nous. » Il a refusé de préciser une date de sortie de la nouvelle version, GPT-4, assurant que ce devra d’abord être fait « de façon sûre et responsable ».

Fire Emblem Engage

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Fire Emblem Engage est un vrai régal du point de vue visuel, avec une jolie histoire fantastique médiévale, mais à la mécanique de combats d’une complexité décourageante.

Le dernier-né de la franchise Fire Emblem, Engage, offert pour Nintendo Switch depuis vendredi, est un vrai régal au point de vue visuel, avec une jolie histoire fantastique médiévale. Dans ce décor ultracoloré aux allures de dessin animé japonais, on incarne Alear qui s’éveille d’un millier d’années de sommeil pour découvrir qu’il ou elle est le Dragon divin. Les combats très complexes sont du type « RPG tactique », où les alliés sont disposés sur le champ de bataille et ont chacun une certaine portée en nombre de cases, avec leurs forces et leurs faiblesses. Heureusement, après le premier coup d’un membre de l’équipe, on peut demander à l’intelligence artificielle de prendre le relais.