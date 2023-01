Testé : Contrôleur Calypso

Un cerveau pour le chauffe-eau

Y a-t-il appareil plus bête, mais plus essentiel qu’un chauffe-eau ? La première affirmation n’est plus vraie quand on lui installe un contrôleur Calypso, capable de contrôler tout chauffe-eau, de consigner la température et de respecter les périodes de pointe d’Hydro-Québec. Il peut aussi couper l’eau en cas de fuite, mais seulement avec une valve compatible.