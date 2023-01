PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

Un appareil portatif présenté par la société sud-coréenne Prinker permet de réaliser rapidement et facilement des tatouages temporaires. L’appareil utilise de l’encre de qualité cosmétique et propose une bibliothèque de milliers de motifs ainsi que la possibilité de créer le vôtre avec l’application de l’entreprise. Après avoir choisi un tatouage, il suffit d’agiter l’appareil sur l’endroit où vous souhaitez l’appliquer. Les tatouages résistent à l’eau, mais s’enlèvent avec du savon. Le modèle phare coûte 279 $ US et un modèle plus petit coûte 229 $ US. Les cartouches d’encre pour 1000 tatouages coûtent 119 $ US. (Associated Press)