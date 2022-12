Ship of Fools est un jeu roguelite, où on recommence du début après chaque échec avec de nouveaux paramètres randomisés, qui est conçu pour être joué à deux.

Précédé d’une aura de succès avec trois prix lors du dernier MEGAMIGS, le jeu Ship of Fools, du studio de Québec Fika, est enfin arrivé sur le marché. Et c’est vraiment très bon. Ce roguelite, où on recommence du début après chaque échec avec de nouveaux paramètres randomisés, est conçu pour être joué à deux. On y contrôle des marins un peu idiots qui doivent combattre des créatures marines à coups de canon et de pagaies sur la tête, tout en réparant leur navire et en découvrant des trésors. Le graphisme, avec ses personnages aux gros yeux globuleux, est rigolo à souhait et les défis, très corsés. Pour 19,99 $, tout un rapport qualité-prix.

Est-ce la fin des haut-parleurs intelligents ? On savait depuis belle lurette qu’Amazon vendait pratiquement à perte ses appareils dotés de l’assistante vocale Alexa. Mais le géant du commerce électronique en a assez, comme en témoigne sa décision d’abolir 10 000 postes, surtout que sa division manufacturant les Echo pourrait terminer l’année avec des pertes colossales de 10 milliards US, révèle le Business Insider. Cette division est en crise, selon de nombreux employés interviewés, parce que ces appareils très populaires servent surtout à demander des chansons ou les prévisions météo, très peu pour acheter des produits en ligne. L’idée qu’Alexa réponde à des requêtes en ajoutant de la publicité n’a jamais été appliquée. Google, le mois dernier, avait évoqué les mêmes problèmes.

Le métissage crée la beauté, dit-on. Et c’est d’une évidence criante avec Mario+Rabbids Sparks of Hope, un jeu dans lequel les personnages canoniques de Nintendo côtoient les délurés Lapins crétins d’Ubisoft, sur fond d’énigmes et de combats épiques. Et si les personnages mythiques de Nintendo ont leurs qualités, l’humour déjanté n’en fait clairement pas partie, un rôle dont se chargent les Lapins crétins. L’essentiel du jeu consiste à affronter méchants et boss sur des plateaux de jeu où on doit combiner les talents de ses personnages, comme dans un jeu d’échecs où vous ne pouvez avancer que d’un certain nombre de cases et n’utiliser que deux coups avant la réplique des ennemis.