Le métissage crée la beauté, dit-on. Et c’est d’une évidence criante avec Mario+Rabbids Sparks of Hope, un jeu dans lequel les personnages canoniques de Nintendo côtoient les délurés Lapins crétins d’Ubisoft, sur fond d’énigmes et de combats épiques. Un des meilleurs Mario, ou Lapins crétins.

Arrivé sur les tablettes pour la Nintendo Switch le 20 octobre dernier, le jeu développé par Ubisoft Milan et Paris a été victime d’un automne très occupé et d’une distribution de codes pour les critiques quelque peu tardive. Nous voici donc cinq semaines plus tard prêts à parler de cette suite d’un jeu paru en 2017, Mario+Rabbids Kingdom Battle. Le concept de base : vous disposez de six personnages au début, trois issus de l’univers Mario et leurs trois alter ego chez les Lapins crétins, qu’il faut utiliser en paires pour les combats. Le jeu évolue et donne le choix entre 9 personnages à utiliser en trio. À Mario, Peach, Luigi et Bowser se joignent leur équivalent crétin, avec un mystérieux et sombre personnage, Edge.

Chasse aux étincelles

Il s’agit ici de contrer les forces maléfiques de Cursa, une entité qui menace la galaxie et veut en gober toute l’énergie en emprisonnant des hybrides Luma-Lapins crétins appelés Sparks. Une fois libérée, chacune de ces créatures procure à un des personnages de nouvelles habiletés. Au total, 30 Sparks sont à trouver sur cinq planètes, dont 14 dans des quêtes secondaires, des mondes quasi ouverts aux prises avec des créatures asservies par Cursa.

On se régale au départ du ton franchement très drôle des dialogues qui, contrairement à l’habitude chez Nintendo, ne sont pas qu’écrits à l’écran, mais partiellement parlés, grâce au Traducto-Lapinocrétin. Ça fait du bien.

Et si les personnages mythiques de Nintendo ont leurs qualités, l’humour déjanté n’en fait clairement pas partie, un rôle dont se chargent les Lapins crétins. Ces bestioles, comme leur nom l’indique, sont totalement irresponsables, frondeuses, franchement débiles. Comme combattantes, elles multiplient les cris farouches et comme personnages secondaires, se retrouvent prises dans des crises planétaires, sous la forme de touristes par exemple qui se sont fait avoir avec un rabais pour leur voyage sur la planète du Littoral lumineux.

On croise aussi bien un hybride arbre-pizza à la saucisse que des fresques délirantes, où on retrouve par exemple un tableau du « saint patron des victoires sans effort, des poèmes d’amour et des abdos bien huilés ».

Pour fins stratèges

Comme dans tout bon jeu impliquant Mario, il faut collecter pièces et récompenses mais ici, tout finit par servir chez le marchand qui pourra vous soulager de ces fonds avec des super champignons, des armes améliorées et des secrets à révéler.

On avance dans les niveaux une mission principale à la fois, en tombant sur des énigmes qu’il faut résoudre grâce à des indices en déplaçant des statues, des leviers et en ouvrant des portes. L’essentiel du jeu consiste à affronter méchants et boss sur des plateaux de jeu où on doit combiner les talents de ses personnages. Il s’agit ici d’une mécanique étonnante, digne d’un jeu d’échecs psychédélique où vous ne pouvez avancer que d’un certain nombre de cases et n’utiliser que deux coups avant la réplique des ennemis.

C’est au joueur, avant le combat, de choisir les deux ou trois personnages les plus adaptés. Mario est un combattant équilibré, Lapin-Mario frappe à courte distance avec ses poings appelés Tabass-K. O., Lapin-Peach peut utiliser un de ses deux coups pour guérir ses amis, Peach érige un périmètre de sécurité, Luigi est un spécialiste des coups à longue distance. Et chacun peut hériter d’un Spark qui améliorera un de ses talents.

Commandes capricieuses

Les combats, faciles au début, se corsent rapidement et demandent une planification et un instinct redoutables. Si votre personnage n’est pas à l’abri après son dernier tir, il se fera laminer par des vagues successives d’ennemis.

On a ici un jeu tout à fait accrocheur, à la mécanique ingénieuse qui sert une histoire bien ficelée, de quoi donner une bonne trentaine d’heures de plaisir. Son défaut le plus flagrant : les commandes sont parfois capricieuses, il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour activer des icônes indiquant la marche à suivre. Et la lecture de la carte géographique pour avancer dans les missions est plutôt mêlante.

Mais quel heureux mélange.