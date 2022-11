Avec l’ajout d’un capteur de température et d’un détecteur d’accident, la dernière cuvée de l’Apple Watch, la Series 8, confirme le virage médical de la montre connectée la plus populaire au monde. L’utilité de ces fonctions, à un prix élevé, reste tout de même à démontrer.

On aime

L’apparence de l’Apple Watch n’a pas tellement changé depuis sa première cuvée en 2014. Toujours le même rectangle aux coins arrondis, la même exclusivité de connexion avec les iPhone dont elle partage toutes les notifications, les appels téléphoniques et la diffusion de musique.

Sans avoir un design aussi audacieux que celui d’autres concurrentes, l’Apple Watch a un look sobre immédiatement reconnaissable, avec sa couronne rotative haptique pour la navigation. La première nouveauté intéressante de la Series 8 : un capteur de température cutanée qui permet à son propriétaire de repérer les changements anormaux de température, en cas de fièvre et, surtout, pour déterminer le moment de l’ovulation.

Eh oui, c’est même l’argument principal de cette montre auprès des femmes. Portée toutes les nuits, la montre envoie les informations de température à l’application Santé qui établit le moment probable de l’ovulation et prédit les règles. Pour celles qui choisissent pour la contraception cette méthode du calendrier améliorée, sujet délicat dans certains pays, Apple assure la confidentialité totale de ces données cryptées, auxquelles même l’entreprise n’aurait pas accès.

L’autre nouveauté est la détection d’accidents. En combinant cinq capteurs de la montre, la Series 8 peut détecter les accidents et les chutes. Elle demande à son propriétaire s’il souhaite alerter les services d’urgence et les avise elle-même s’il n’y a aucune réponse.

Pour des raisons évidentes, nous n’avons pas testé le détecteur d’accident ni la capacité de prédire les règles et l’ovulation. En portant la Series 8 pendant une semaine, nous avons pu obtenir après cinq jours un premier bilan nous indiquant des variations de température de 0,16 degré, ce qui correspond à la norme, nous apprend l’appli Santé.

On retrouve dans la Series 8 des outils de diagnostic introduits graduellement depuis 2018, d’abord la capacité de faire un électrocardiogramme, d’évaluer le taux d’oxygène sanguin, de détecter l’arythmie et les phases du sommeil. Elle compte le nombre de pas, le rythme de la foulée et la vitesse, est étanche jusqu’à 50 mètres et peut être utilisée pour la natation. Son écran peut rester allumé en permanence et sa puce NFC lui permet le paiement sans contact à la caisse.

Mais la plus grande utilité de la Series 8 est de faire en sorte qu’on sort le téléphone beaucoup moins souvent. Vous pouvez répondre à un appel directement sur la montre, les textos et les courriels s’affichent et on peut y répondre, soit par des formules proposées, en griffonnant une lettre à la fois, avec le mini-clavier, ou en dictant la réponse à Siri.

Selon l’horloge qu’on choisit, on peut en un coup d’œil voir les nouveaux messages, les prochains rendez-vous, la météo, et surtout lancer un minuteur, l’application probablement la plus populaire. Comme télécommande, la montre permet d’augmenter le volume, de choisir ou de changer la chanson qui joue et de déclencher l’appareil photo à distance.

On aime moins

Dans sa version la plus coûteuse, la Series 8 peut disposer de son propre réseau cellulaire. Mais à 10 $ par mois, cette utilisation est tellement rare, selon notre expérience, qu’il s’agit d’une dépense peu justifiable.

Pour profiter des bilans physiologiques les plus complets, notamment l’ovulation et la qualité du sommeil, il faut porter la montre en dormant. Nous n’avons jamais réussi à nous y faire.

Avec une autonomie de 18 heures, 36 heures en mode d’économie d’énergie, la Series 8 est loin d’être une première de classe. N’oubliez pas votre chargeur en voyage.

On achète ?

Même si Apple se vante chaque année de produire la montre intelligente la plus populaire, avec un taux d’adoption mondiale d’à peine 3 % en juin 2022, selon Statista, ce produit demeure très niché. Les ajouts cette année apportés à la Series 8 ne convaincront manifestement pas les récalcitrants, surtout pas avec une montre à 529 $.

Pour la petite secte des amateurs, dont nous faisons partie depuis 2017, on ne peut que constater que ce produit se peaufine de façon remarquable avec les années. La qualité et le souci du détail sont indéniables, et même si ses capacités de diagnostic médical nous laissent un peu tiède, certains utilisateurs et utilisatrices d’iPhone y trouveront sans doute leur compte.