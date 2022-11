Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

24 h de PAUSE

On en a peu entendu parler, mais le 20 novembre dernier a eu lieu la journée 24 h de PAUSE, qui invitait les jeunes à décrocher des écrans pendant une journée pour passer du temps avec des proches ou pratiquer des activités de plein air. Selon le bilan fourni à La Presse par l’organisation Capsana, responsable de l’évènement depuis 2019 avec le soutien de Québec, 5669 jeunes se sont inscrits pour l’édition 2022, en lice pour un grand prix de 1000 $. C’est tout de même 40 % de plus que l’année précédente, et près de cinq fois plus que lors de la première édition, souligne-t-on. Selon un sondage Léger réalisé en 2021, 89 % des Québécois aimeraient diminuer le temps qu’ils passent sur l’internet.

Astuce iPhone

CAPTURE D’ÉCRAN D’UN IPHONE Une fonction apparue avec iOS 16 permet maintenant de voir et de copier les mots de passe des réseaux Wi-Fi connus.

Une fonction apparue avec iOS 16 permet maintenant de voir et de copier les mots de passe des réseaux Wi-Fi connus. Il suffit d’aller dans les réglages, puis dans le menu Wi-Fi qui affichera tous les réseaux dont on détient le mot de passe. En appuyant sur le « i » entouré d’un cercle bleu associé à un réseau, on voit toutes les informations le concernant. Le mot de passe, comme auparavant, est remplacé par une série de cercles noirs. C’est ici qu’apparaît la grande nouveauté : en appuyant sur ces cercles, le téléphone s’assure d’abord de votre identité avec Face ID et affiche en clair le mot de passe, qu’on peut ensuite copier et envoyer à qui bon nous semble.

Pokémons

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Rien de révolutionnaire au menu de Pokémon Écarlate et de sa variante Pokémon Violet : l’amusement bon enfant habituel que suscitent les Pokémon, des aventures dont vous êtes le pilote et des centaines de batailles avec des armes plus farfelues les unes que les autres.

Pokémon Violet et Pokémon Écarlate, deux variantes légèrement différentes du même jeu lancées le 18 novembre dernier, ont l’ambition de reprendre les codes habituels de cette franchise, mais dans un monde ouvert où votre avatar se retrouve sur un banc d’école. Rien de révolutionnaire au menu : l’amusement bon enfant habituel que suscitent les Pokémon, des aventures dont vous êtes le pilote et des centaines de batailles avec des armes plus farfelues les unes que les autres. Le résultat est plutôt rafraîchissant et dépoussière à sa manière la vénérable franchise. Mais les développeurs de Game Freak n’ont pas joué d’audace et on se trouve toujours en terrain familier. Rien pour déplaire aux inconditionnels, de toute évidence.