Testé : Roku Ultra

Petites touches bien pensées

Le tout nouveau lecteur Roku Ultra est plus puissant, mais ce n’est pas là l’important. Télécommande rechargeable, commandes vocales, chaînes maison, compatibilité avec écouteurs Bluetooth et projection d’appareils iOS et Android sont quelques-unes des touches ajoutées à cet appareil, pour lequel il faut toutefois payer un peu plus cher.