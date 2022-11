Bayonetta 3

Sexy, combative et brouillonne

Sex and violence, chantait le groupe punk The Exploited. Et c’est essentiellement ce à quoi nous invite Bayonetta 3, reprenant les aventures de la sorcière la plus sexy et la plus brutale de l’univers, qui doit maintenant le défendre contre d’horribles armes biologiques. On peut ne pas aimer le genre, mais on ne peut que saluer le graphisme baroque magnifique et le côté déjanté totalement assumé.