Il n’y a pas que les mordus s’entraînant 50 heures par semaine qui peuvent accéder aux sports électroniques.

Karim Benessaieh La Presse

Séries Esports

Pour une deuxième édition, TELUS relance ses Séries Esports qui mettent en vedette les jeux Rocket League et Apex Legends. « Il y en a pour tous les goûts, quatre niveaux, de débutant à expert », précise Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire, Solutions résidentielles et expériences clients, à TELUS. La première édition, avec 1600 participants, dont le tiers du Québec, « avait suscité un grand engouement », note-t-elle. Tout commence le 19 novembre prochain, entièrement en ligne avec des cadeaux d’une valeur totale de 80 000 $. « On trouve vraiment important d’éduquer les jeunes qui jouent en ligne, d’encourager l’esprit sportif », explique la vice-présidente.

Bayonetta 3

IMAGE EXTRAITE DU SITE DE NINTENDO L’histoire de Bayonetta 3, très mince, n’est qu’un prétexte pour faire défiler la sorcière Bayonetta dans ses atours moulés, qu’elle se fait déchirer à qui mieux mieux et dans lesquels elle fait usage de ses armes spectaculaires.

Sorti le 28 octobre dernier pour la Nintendo Switch, annoncé il y a cinq ans, Bayonetta 3 est précédé d’une aura de controverse, l’actrice ayant prêté sa voix aux deux premiers opus appelant au boycottage du nouveau jeu pour dénoncer le salaire « insultant » offert. Bienvenue, donc, dans les aventures de la sorcière la plus sexy et la plus brutale de l’univers, qui doit maintenant le défendre contre d’horribles armes biologiques. L’histoire, très mince, n’est qu’un prétexte pour faire défiler Bayonetta dans ses atours moulés, qu’elle se fait déchirer à qui mieux mieux et dans lesquels elle fait usage de ses armes spectaculaires comme des pistolets ioniques et une massue avec munitions intégrées, dans un graphisme baroque magnifique.

Sondage

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE L’âge moyen des joueurs québécois est de 36,8 ans, le plus bas au Canada, selon le plus récent sondage de l’Association canadienne du logiciel de divertissement publié cette semaine.

Selon le plus récent sondage de l’Association canadienne du logiciel de divertissement publié cette semaine, 50 % des Québécois disent jouer régulièrement à des jeux vidéo, y consacrant en moyenne 7,3 heures par semaine. L’âge moyen des joueurs québécois est de 36,8 ans, le plus bas au Canada. Leur principale motivation, à l’échelle du pays : le soulagement du stress (85 %) et le plaisir (84 %). Alors que le jeu en ligne est adopté par 71 % des joueurs adultes, ils sont 74 % parmi les parents à y jouer avec leurs enfants. Et tandis que 46 % des adultes jouent principalement sur leur téléphone, ils ne sont que 2 % à l’avoir fait avec la réalité virtuelle.