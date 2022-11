Testé : iPad Pro M2

Le haut de la tablette

L’iPad Pro de 6e génération est sans contredit la meilleure tablette sur le marché, avec une nouvelle puce M2 ultrapuissante et une fonction de survol pour l’Apple Pencil. On ne s’étonnera pas qu’elle soit aussi la plus coûteuse, et on se questionne sur la position de la caméra avant.