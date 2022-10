Testé : LG QNED85

Bon prix, bonne image… mais ce n’est pas une OLED

Presque deux fois moins chère que celle utilisée pour les téléviseurs OLED, une nouvelle technologie appelée QNED a été lancée cette année par LG. Au menu : couleurs et contrastes supérieurs à ceux des écrans à cristaux liquides classiques, processeur et qualité sonore haut de gamme. Mais on oublie à ce prix les contrastes infinis de l’OLED, et l’interface LG a toujours quelques faiblesses.