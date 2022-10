Les 30 ans de Behaviour

« Aller travailler pour d’autres ne m’intéressait pas »

Il y a 30 ans était fondé à Québec un des premiers studios de la province, Megatoon, qui déménagera plus tard à Montréal et deviendra Behaviour Interactive. Entre le premier succès en 1997, les moments sombres de la fin des années 2010 et son statut de plus grand studio indépendant au Canada, son fondateur et PDG actuel, Rémi Racine, et son directeur technologique, Stephen Mulrooney, reviennent sur trois décennies de création.