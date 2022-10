Gotham Knights

Quatre lueurs dans l’« horreur urbaine »

Plutôt discret depuis la sortie de Batman : Arkham Origins en 2013, le studio montréalais de WB Games revient en force avec Gotham Knights, un jeu très attendu qui sortira le 21 octobre. Pour l’occasion, le studio a – un peu – ouvert ses portes à quelques représentants des médias fin septembre, qui ont pu tâter de ce jeu mêlant humour, combats épiques et ambiance glauque, dans lequel un Batman décédé laisse place à quatre de ses protégés. Deux des artisans chez WB Games, le directeur créatif Patrick Redding et la productrice exécutive Fleur Marty, nous en disent plus.