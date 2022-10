Bloomberg a révélé qu’Apple planche sur un adaptateur, ainsi que des iPhone et des iPad comportant un port USB-C qui sortiraient vers l’automne 2023.

D’ici l’automne 2024, la plupart des appareils électroniques vendus en Europe devront être compatibles avec le port USB-C, ont confirmé les eurodéputés plus tôt cette semaine par une écrasante majorité de 97 %.

Karim Benessaieh La Presse

Apple et USB-C

Apple, qui domine le marché européen avec 34 % des parts selon StatCounter, est évidemment la première visée par cette initiative qui l’obligerait à abandonner son port Lightning. Ce qui ne serait pas une catastrophe, même si Apple s’est farouchement opposée à cette initiative européenne depuis 2018.

Bloomberg a révélé en effet qu’Apple planche sur un adaptateur, ainsi que des iPhone et des iPad comportant un port USB-C qui sortiraient vers l’automne 2023. Quatre modèles d’iPad et tous les ordinateurs Apple ont migré vers le port USB-C depuis plusieurs années.

Fins déroutantes

IMAGE TIRÉE DU SITE TENETFILM.COM Tenet, de Christopher Nolan, une œuvre de science-fiction où le temps est manipulé de façon totalement insolite, a remporté la palme des fins les plus déroutantes selon une compilation des recherches Google.

Un site de jeu en ligne, Top10 Casinos, a eu une idée plutôt amusante : compiler les recherches Google de cinéphiles déroutés par la fin d’un film, par exemple avec les termes « Fin (de tel film) expliquée ».

Le grand gagnant, avec 478 170 recherches : Tenet, de Christopher Nolan, une œuvre de science-fiction où le temps est manipulé de façon totalement insolite. Au deuxième rang, on retrouve un autre film qui a rendu bien des cinéphiles perplexes, Shutter Island, de Martin Scorsese, avec 319 200 recherches.

Notons la présence au 19e rang du cinéaste québécois Denis Villeneuve, avec Arrival (Premier contact), où un langage extraterrestre permet – encore – des incursions temporelles.

Inauguration de Haven Studios

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le premier studio PlayStation au Canada, Haven Studios, dirigé par Jade Raymond et cofondé avec des anciens de Google Stadia, a été inauguré jeudi.

C’est officiel, le premier studio PlayStation au Canada a été inauguré jeudi à Montréal : il s’agit de Haven Studios, dirigé par Jade Raymond et cofondé avec des anciens de Google Stadia.

« La bienveillance crée la voie pour la créativité et la réussite », a-t-elle lancé d’emblée en français. Une centaine d’employés ont été embauchés depuis l’annonce du projet en mars 2021, et le tiers sont affectés à l’apprentissage machine, à l’intelligence artificielle et à l’infonuagique.

Aucune date de lancement n’a été dévoilée pour cette « nouvelle propriété intellectuelle multijoueur qui bâtira un monde systémique et évolutif ». Un programme de stages et une bourse d’études avec l’École des arts numériques, de l’animation et du design ont été mis sur pied.