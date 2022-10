Le concept de SongPop Party, maintenant offert sur la Nintendo Switch, est archisimple et plutôt entraînant, avec quelque 200 000 chansons classées par époque et par genre qu’on peut débloquer graduellement.

Après avoir séduit des centaines de millions de joueurs sur les appareils mobiles depuis 2012 puis Apple Arcade, SongPop se paie un passage vers sa plateforme naturelle, la Nintendo Switch.

Karim Benessaieh La Presse

SongPop Party

Dans un graphisme enfantin et super coloré, jusqu’à huit joueurs en ligne ou en mode local doivent deviner rapidement quel est le titre de la chanson qui vient de démarrer. Le concept de SongPop Party est archisimple et plutôt entraînant, avec quelque 200 000 chansons classées par époque et par genre qu’on peut débloquer graduellement. « La Nintendo Switch était la plateforme idéale par son environnement inclusif et familial », estime Olivier Michon, directeur technique chez FreshPlanet. Ce studio new-yorkais est la propriété de Gameloft, qui compte une importante antenne montréalaise d’un demi-millier d’employés.

Galaxy Z Flip4

PHOTO FOURNIE PAR SAMSUNG Plié, le Galaxy Z Flip4 est un petit carré de 8 cm de côté affichant notifications, appels, heure ou météo, qui se glisse aisément dans une poche.

Si on peut s’interroger sur l’utilité d’un téléphone pliable très coûteux comme le Fold4 qui se transforme en minitablette, son petit frère produit par Samsung, le Galaxy Z Flip4, laisse moins de place au doute. Déplié, cet ingénieux appareil est un téléphone haut de gamme, à l’écran AMOLED de 6,7 po, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec deux caméras arrière de 12 MP, dont la puissance de processeur dépasse même celle du Fold4 selon nos tests. Plié, c’est un petit carré de 8 cm de côté affichant notifications, appels, heure ou météo. Il se glisse aisément dans une poche, sans crainte d’égratigner l’écran. Surtout, le modèle de base coûte 1259,99 $, 1010 $ de moins que son grand frère. Notre note : 9 sur 10.

The Last of Us

PHOTO EXTRAITE DU SITE DE HBO Les personnages principaux de la série télévisée inspirée du jeu The Last of Us, Joël et Ellie, sont joués par deux acteurs remarqués dans Game of Thrones, Pedro Pascal (Oberyn Martell) et Bella Ramsey (Lyanna Mormont).

Les millions de nostalgiques de The Last of Us ont pu se mettre du neuf sous la dent cette semaine : HBO a diffusé une nouvelle bande-annonce de la série en 10 épisodes qui sera vraisemblablement diffusée vers la moitié de l’année 2023. Bell a confirmé au site MobileSyrup qu’elle sera diffusée au Canada sur Crave. Les personnages principaux, Joël et Ellie, sont joués par deux acteurs remarqués dans Game of Thrones, Pedro Pascal (Oberyn Martell) et Bella Ramsey (Lyanna Mormont). La série promise semble très fidèle au jeu, au point où on a repris certains dialogues de cette émouvante histoire d’un survivant aguerri protégeant une adolescente immunisée dans un monde postpandémie où grouillent des infectés.