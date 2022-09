Testé - Galaxy Z Fold4

Coûteux tour de force

À sa quatrième mouture, le Galaxy Z Fold4 est plus peaufiné que jamais, avec ses écrans à 120 Hz, ses caméras arrière de qualité et plus de puissance. Mais payer plus de 2000 $ pour un téléphone un peu pataud qui devient une tablette quand on le déplie nous semble exagéré.