En ce qui concerne les photos, le Galaxy Z Fold4 a eu droit au nec plus ultra de Samsung, avec à l’arrière un objectif grand-angle de 50 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP et un téléobjectif avec zoom optique x3 de 10 MP.

À sa quatrième mouture, le Galaxy Z Fold4 est plus peaufiné que jamais, avec ses écrans à 120 Hz, ses caméras arrière de qualité et plus de puissance. Mais payer plus de 2000 $ pour un téléphone un peu pataud qui devient une tablette quand on le déplie nous semble exagéré.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Il y a déjà trois ans que Samsung nous avait stupéfaits avec son premier téléphone pliable, que nous avions qualifié à l’époque de « nouveauté la plus intéressante depuis belle lurette dans l’industrie du téléphone intelligent ». Et même s’il s’agit d’un coûteux produit de niche, le fabricant sud-coréen a annoncé en avoir vendu plus de 10 millions en 2021.

Le concept est toujours le même pour le Galaxy Z Fold4, mais amélioré. Quand il est plié, on a en main un téléphone Android complet avec écran de 6,2 po – la première version n’en avait que 4,6. Quand il est déplié, on a de l’autre côté une mini-tablette AMOLED de 7,6 po, compatible avec le stylet de Samsung, le S Pen, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 376 ppp qui fera plaisir aux joueurs vidéo et aux cinéphiles.

Certaines applications, notamment celles conçues par Google et Samsung, passent automatiquement de l’écran simple avant à la mini-tablette dépliée. Le transfert ne s’effectue pas correctement à tout coup, cependant, nos vidéos sur YouTube ayant par exemple tendance à s’interrompre.

Que fait-on avec une mini-tablette pliable ? Les ingénieurs de Samsung s’en sont ici donné à cœur joie. On peut par exemple prendre une photo et voir le sujet dans la partie supérieure, tandis que les réglages s’affichent en bas. On peut afficher sur l’écran extérieur ce que captent les objectifs, permettant à notre sujet de voir lui-même le résultat. On peut afficher deux ou trois applications en même temps, mais on court alors le risque de ne voir qu’une partie du contenu.

Ces capacités demandent de la puissance, et le Galaxy Z Fold4 est bien équipé à ce chapitre, avec sa puce Snapdragon 8+Gen 1. Voici ce qu’en pense le logiciel d’étalonnage Geekbench 5. À l’exception du REDMAGIC 7S Pro, il bat tous les téléphones Android que nous avons testés.

En ce qui concerne les photos, ce téléphone a eu droit au nec plus ultra de Samsung, avec à l’arrière un objectif grand-angle de 50 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP et un téléobjectif avec zoom optique x3 de 10 MP.

Les photos obtenues ont des couleurs très riches, notamment pour les textures de peau, ainsi qu’un niveau de détail impressionnant. En basse luminosité, toutefois, le Z Fold4 nous a laissé sur notre faim et sa capacité à gérer les contrastes est moyenne.

À l’avant, la caméra offre 10 MP. En format mini-tablette, on a caché sous l’écran un objectif de 4 MP.

La résistance à l’eau est cotée IPX8, comme son prédécesseur Fold3, pouvant être immergé dans 1,5 m d’eau pendant 30 minutes. Mais n’en abusez pas : il est « non recommandé pour une utilisation à la piscine ou à la plage », indique Samsung, et « non résistant à la poussière ».

Pour le déverrouillage, on a ajouté un lecteur d’empreinte fusionné au bouton d’alimentation sur le côté. On peut également utiliser la reconnaissance faciale, mais nous l’avons trouvée capricieuse : elle ne nous reconnaît pas une fois sur trois.

On aime moins

Plié, ce téléphone a une épaisseur de 15,8 mm, deux fois celle du récent iPhone 14, pour un poids de 268 g. Il est pataud.

À 2269,99 $ pour le modèle avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM – celui avec 256 Go est en rupture de stock –, ce téléphone coûte très cher.

Beaucoup d’applications conçues pour un téléphone n’ont pas un format adapté à l’écran intérieur, qui a la configuration d’une tablette.

On achète ?

De toute évidence, à ce prix et avec cette capacité de se transformer en mini-tablette, le Galaxy Z Fold4 n’est pas pour tout le monde. On pourrait d’ailleurs acheter un téléphone et une tablette haut de gamme avec autant d’argent, mais ils ne seront pas pliables, il faut en convenir.

Le concept vous séduit ? À vous de juger si cet hybride étonnant peut vous être utile. En ce qui nous concerne, la preuve n’est pas encore faite. Mais chose certaine, il est bien conçu et impeccable côté logiciel.