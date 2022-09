Le fameux jeu Star Citizen, annoncé en 2012, toujours en phase alpha et qui a franchi cette semaine le cap des 500 millions US en sociofinancement, compte sur une importante antenne montréalaise.

Karim Benessaieh La Presse

Star Citizen

Une centaine d’employés de l’agence Turbulent se consacrent depuis deux ans au seul système planétaire jouable, sur la centaine promis. « Le jeu a beaucoup gagné en maturité : des villes, des aires de jeu, des vaisseaux qui se sont écrasés offrant de nouvelles missions ont été ajoutés, indique Marc Beaudet, président de Turbulent. L’innovation va bien au-delà du financement, estime-t-il. On fait le jeu avec les joueurs qui s’impliquent, il y en a eu jusqu’à 45 000 certains jours. C’est la première fois qu’un jeu est fait de manière aussi transparente. »

Fini le 3 G aux États-Unis

PHOTO SIMON DAWSON, BLOOMBERG Les Canadiens qui iront faire un tour au sud de la frontière avec un vieux téléphone qui ne prend pas en charge le réseau 4G/LTE – comme ce Nokia Lumia 630 datant de 2014 – auront une mauvaise surprise : ils ne pourront plus se brancher aux réseaux américains.

Les principaux fournisseurs de télécommunications aux États-Unis ferment leur réseau 3G/HSPA, le dernier en lice étant Verizon qui le débranchera le 31 décembre prochain pour faire de la place au 5G. Les Canadiens qui iront faire un tour au sud de la frontière avec un vieux téléphone qui ne prend pas en charge le 4G/LTE auront une mauvaise surprise : ils ne pourront plus se brancher aux réseaux américains. Même les appareils plus récents pourraient avoir des difficultés pour les appels vocaux s’ils ne sont pas compatibles avec un autre standard, VoLTE. On ne s’attend pas à ce que les fournisseurs canadiens abandonnent le 3G avant 2025.

iPhone

Est-ce une simple coïncidence ? Les trois pays où les télécommunications sont les plus coûteuses sont également ceux où l’iPhone 14 est le moins cher. Selon une étude de la firme montréalaise HelloSafe, le prix médian d’un iPhone 14 avec 256 Go en 2022 au Canada était de 1249 $, en dollars canadiens et taxes non incluses. Seuls les États-Unis (1183 $) et le Japon (1236 $) offrent de meilleurs prix. À l’autre bout du spectre, c’est en Turquie (2423 $) et au Brésil (2192 $) qu’il faut débourser le plus. L’étude de HelloSafe établit de plus que le prix médian de l’iPhone – entre le modèle le moins cher et le plus cher – a triplé au Canada en 15 ans, passant de 590 $ à 1669 $.