À défaut d’innovations spectaculaires, Apple offre avec sa gamme des iPhone 14 ce qu’elle sait le mieux faire : plus de puissance, et quelques ajouts bien pensés pour s’assurer que son produit vedette reste le modèle à imiter.

Karim Benessaieh La Presse

Nous avons pu tester depuis quatre jours les iPhone qui seront mis en marché le 16 septembre prochain, soit le iPhone 14 et les deux modèles plus luxueux, le iPhone 14 Pro et son grand frère de 6,7 pouces, le iPhone 14 Pro Max. Un quatrième modèle, le iPhone 14 Plus, n’arrivera sur les tablettes que le 7 octobre prochain.

Pour 100 $ de plus

Réglons d’abord le cas du modèle de base, le iPhone 14, équipé de la même puce A15 Bionic que son prédécesseur, le iPhone 13. Il est pratiquement impossible à l’œil nu de le distinguer du iPhone de l’an dernier et, de fait, ses caractéristiques sont à 99 % semblables. On a le même écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 460 ppp, la luminosité maximale est de 800 nits, le système à deux caméras est similaire même si les capteurs sont un peu plus grands.

Il coûte cependant 100 $ de plus que le iPhone 13. Ses deux nouveautés, que partagent d’ailleurs tous les iPhone 14 : il dispose d’une capacité d’alerte par satellite et peut envoyer une demande d’aide s’il détecte que son propriétaire a été victime d’une collision. La première fonction n’étant utile que si on se trouve sans réseau cellulaire, nous n’avons pu la tester durant nos quatre jours d’expérimentation. Quant à la seconde, évidemment, nous n’avons même pas songé à la provoquer.

Étalonnage et pur-sang

Les nouveautés plus marquantes, ce sont celles que proposent les deux modèles plus haut de gamme, le iPhone 14 Pro et le iPhone 14 Pro Max. Précisons d’entrée de jeu qu’il n’y a que deux différences entre ces deux variantes, l’écran de 6,1 ou 6,7 pouces et une meilleure autonomie, 29 h plutôt que 23 h, pour le iPhone 14 Pro Max. Les deux disposent d’une nouvelle puce, la A16 Bionic.

Les résultats de nos tests Geekbench 5 sont gênants pour la compétition : les téléphones d’Apple dominent outrageusement, et les plus récents modèles ne font que creuser l’écart.

L’encoche apportée par le iPhone X en 2017 a disparu au profit d’un cylindre polyvalent, baptisé Dynamic Island. En apparence simplet, cet ajout est étonnamment bien fignolé et s’avère utile. Ce cylindre s’étire quand on ferme une application, affichant par exemple une photo de l’album et un égaliseur quand on ferme Spotify ou Musique. En appuyant fermement sur le cylindre, on obtient un écran de contrôle pour la musique. Si une deuxième application, par exemple le minuteur, est active, elle aura droit aussi à son petit morceau d’affichage en haut de l’écran, le cylindre se divisant en deux.

Il suffit ensuite d’appuyer brièvement sur un des éléments pour ramener son application à l’avant-plan.

Rester allumé

L’autre « innovation », du moins dans l’univers Apple puisqu’elle existe depuis longtemps chez Android, c’est un écran de verrouillage qui reste allumé en permanence, une fonction appelée Always-On.

Cet écran de verrouillage peut être personnalisé, par exemple avec une photo d’un proche, avec l’heure et des « widgets » comme la météo, l’agenda ou le moment du coucher de soleil. L’heure peut alors se glisser derrière la tête du sujet, une fonction tout à fait sympathique mais capricieuse. Seules certaines photos ayant suffisamment d’espace vide permettent cet affichage, et elle disparaît dès qu’on veut ajouter des « widgets », comme on le constate dans les deux exemples ci-contre, gracieusetés d’une de nos cobayes préférées.

PHOTOS KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE

La troisième nouveauté notable est la possibilité de prendre des photos pouvant aller jusqu’à 48 MP, une première pour Apple déjà bien connue des amateurs d’Android. Que donnent ces pixels supplémentaires ? Une meilleure qualité d’impression et la possibilité de zoomer encore plus dans une photo. Nous avons effectué une comparaison entre les iPhone 12, 13 et 14 Pro Max avec un détail zoomé de la Basilique Notre-Dame pour en avoir le cœur net.

PHOTOS KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE De gauche à droite, un détail zoomé de photos de la basilique Notre-Dame prises avec des iPhone 12, 13 et 14 Pro Max.

La différence est bien là, sans être spectaculaire.

Par contre, nos essais avec une autre nouveauté, le Mode Action, qui permet de stabiliser l’image quand on bouge tout en filmant, nous ont semblé bien moins convaincants.

Le verdict

Le verdict : ces trois iPhone offrent de toute évidence des améliorations sur les modèles de l’an dernier, beaucoup plus flagrantes dans le cas des deux Pro. Et comme il s’agit depuis 2007 d’un téléphone qui s’impose comme le meilleur sur le marché par plusieurs aspects, difficile d’en vouloir à Apple de ne pas avoir chamboulé sa recette. La fonction Always-On, le Dynamic Island, les photos à 48 MP, la détection de collisions et les SOS par satellites peuvent difficilement être qualifiés d’innovations révolutionnaires. Mais elles démontrent qu’Apple a toujours le sens du détail.