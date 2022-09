Isle of Arrows est un jeu stratégique simple en apparence, très amusant et plutôt bien fait, où on doit protéger un cristal magique de vagues d’ennemis en installant tours, drapeaux et tavernes pour les décimer.

Un directeur créatif qui a travaillé sur Hitman Go et Lara Croft Go, et qui a quitté Square Enix Montréal en mars dernier pour fonder son propre studio, ne pouvait s’arrêter en si bon chemin.

Karim Benessaieh La Presse

Isle of Arrows

Daniel Lutz a lancé jeudi dernier sur Steam Isle of Arrows, un jeu stratégique simple en apparence, très amusant et plutôt bien fait, où on doit protéger un cristal magique de vagues d’ennemis en installant tours, drapeaux et tavernes pour les décimer. « J’aime le design simple, mais qui a de la profondeur, explique-t-il. Je m’étais donné le défi de travailler avec un type de jeu bien établi dans le monde du jeu vidéo, et de le regarder sous un angle nouveau. »

App Store

CAPTURE D’ÉCRAN TikTok domine le palmarès des applis sur iOS et Android avec 373 millions de téléchargements.

Les appareils mobiles d’Apple ont beau détenir à peine 28 % du marché mondial selon GlobalStats, comparativement à 72 % pour Android, ils sont bien plus payants pour les développeurs. Selon une analyse de TradingPlatforms, les proportions sont pratiquement inversées quand on compare revenus et parts de marché : dans les six premiers mois de 2022, les utilisateurs ont dépensé 43,7 milliards US dans l’App Store d’Apple, soit 67 % du total de 65 milliards US. Pourquoi cette domination ? « La nature haut de gamme des appareils et des logiciels d’Apple signifie que ses clients sont plus susceptibles de dépenser pour des applis », analyse Edith Muthoni, de TradingPlatforms. Les applis les plus populaires, évidemment, sont gratuites, TikTok dominant le palmarès avec 373 millions de téléchargements.

Huawei GT Runner

PHOTO FOURNIE PAR HUAWEI La Huawei GT Runner a presque exactement la même interface logicielle que la GT 3 Pro, pour 200 $ de moins.

Après la Huawei Watch GT 3 Pro dont nous avons publié récemment la critique, au tour de sa petite sœur, la montre GT Runner. Son grand charme, c’est qu’elle a presque exactement la même interface logicielle que la GT 3 Pro, pour 200 $ de moins. Elle peut donc prendre les appels téléphoniques et afficher toutes les notifications et infos habituelles — météo, nombre de pas et fréquence cardiaque, notamment. Plus petite et plus légère, elle peut faire le suivi d’une centaine d’activités physiques, mais souffre elle aussi de l’absence d’applications tierces. Pour ce rabais, on oublie le thermomètre intégré, le gyroscope, et la coque en titane devient plastique. À 398,99 $, une meilleure affaire que la GT 3 Pro, à notre avis.