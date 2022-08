Après 25 ans comme développeur indépendant, le mythique studio français Quantic Dream, installé à Montréal depuis février 2021, a été acquis par le géant chinois NetEase Games.

Karim Benessaieh La Presse

NetEase était déjà actionnaire minoritaire de Quantic Dream depuis janvier 2019. Pour un montant qui n’a pas été dévoilé, elle a acquis 100 % des actions du studio fondé par son directeur créatif actuel, David Cage. Sur son site web, le studio français explique avoir accepté l’offre afin de disposer d’investissements « pour poursuivre [son] développement et [sa] présence dans le monde, mais aussi pour financer d’autres studios et devenir un éditeur international. » Sa première aventure hors France a été l’ouverture d’un studio d’une cinquantaine d’employés à Montréal, avenue Atwater, dirigé par le vétéran montréalais de l’industrie Stéphane D’Astous, un ancien directeur d’Ubisoft Montréal qui a fondé et dirigé pendant sept ans Eidos-Montréal. M. D’Astous a quitté Quantic Dream en janvier dernier.

Indépendance et croissance

Quantic Dream s’est démarqué depuis 25 ans par ses trames narratives. Le studio a lancé cinq jeux depuis ses débuts qui ont remporté plus de 250 prix. Il a signé un contrat d’exclusivité avec Sony à partir de 2010, réservant ses œuvres à la PlayStation. Les trois jeux qui ont suivi, Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human, sont considérés comme des bijoux de narration, avec des scénarios émouvants et d’une profondeur rarement égalée dans le jeu vidéo.

Le plus grand succès du studio, Detroit : Become Human lancé en 2018 et qui s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires, est par exemple basé sur un script de 4000 pages qui a nécessité le recrutement de 300 acteurs et 360 jours de tournage, révélait Cage en entrevue en 2019. La prédominance du scénario sur les mécaniques de jeu a parfois valu à ses jeux d’être qualifiés ironiquement de « cinéma interactif ».

« Quantic Dream a toujours été particulièrement attaché à sa liberté de création et à son indépendance, peut-on lire sur le site web du studio. Cette liberté nous a permis de créer des jeux différents, de développer notre technologie propriétaire, de nous doter d’une infrastructure dédiée à nos besoins, et surtout de créer les jeux dont nous rêvions pour des millions de joueuses et de joueurs. »

Quantic Dream travaille présentement sur une adaptation de l’univers de Star Wars, Star Wars Eclipse, en collaboration avec LucasFilm.

Deuxième studio montréalais

Sur son site web, le studio français assure en outre qu’il va poursuivre sa croissance dans le giron de NetEase. « Nous conservons notre indépendance sur notre ligne éditoriale, la direction artistique des projets et la gestion du studio, peut-on lire. Nos équipes, qui sont pleinement associées à cette opération et qui en bénéficient directement financièrement, sont bien évidemment intégralement préservées et vont continuer de croître et de se renforcer. »

Avec l’acquisition de Quantic Dream, NetEase hérite d’un deuxième studio à Montréal. Le plus important éditeur et développeur de jeux vidéo en Chine avait annoncé la création d’un studio dans la métropole québécoise en juillet 2019.