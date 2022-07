Certains vont détester l’expérience, d’autres vont crier au génie, mais une chose est certaine : l’Expert Mouse Wireless Trackball de Kensington est un remplaçant à la souris classique bien pensé, qui ne convient toutefois pas à tous les usages.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

L’élément principal de l’Expert Mouse Wireless Trackball est une grosse boule rouge vitrée, qui s’encastre dans son socle, dans lequel un lecteur optique suit ses mouvements. Dès qu’on fait tourner la boule dans une direction avec le doigt, le curseur à l’écran suit.

Cette « boule roulante » — ou « boule de commande », selon les traductions — fait en sorte qu’on ne déplace pas le poignet, le coude ou l’épaule. Tout est fait avec les doigts. C’est la raison pour laquelle les fabricants présentent ce concept comme ergonomique, adapté aux personnes souffrant de problèmes articulaires.

Le modèle K72359 de Kensington pousse les fonctionnalités un peu plus loin. Il s’agit d’abord d’un appareil à piles non filaire, qui se connecte en Bluetooth ou avec une clé USB fournie qu’on insère dans un port de l’ordinateur. Autour de la boule se trouvent quatre boutons entièrement configurables avec le logiciel maison Kensington Works. Par défaut, les deux boutons du bas reproduisent les classiques touches de gauche et de droite d’une souris. Ceux du haut remplacent le clic central et la commande de retour.

Une couronne rotative entoure la boule et agit comme la roulette d’une souris. Enfin, on peut ajouter ses propres commandes en cliquant simultanément sur deux touches du haut ou du bas.

Au total, donc, ce périphérique peut envoyer par un clic six commandes choisies parmi toutes celles offertes dans le logiciel. Nous en avons compté 75, allant de « répondre à l’appel » à « piste suivante » en passant par « copier », « coller » et « tout sélectionner ». Nous n’en avons testé qu’une vingtaine, et n’avons trouvé aucune incompatibilité, tant sur Windows 11 que sur macOS.

La vitesse et l’amplitude du défilement du curseur ainsi que son sens sont également configurables. Pour le confort, on a ajouté un coussinet au bas du dispositif qui permet d’y appuyer le poignet.

Voilà pour les présentations, entrons dans le vif du sujet : cette « boule de commande » remplace-t-elle efficacement une souris ? Commençons par répondre à une autre question : nous l’avons nettement préférée au pavé tactile présent sur tous les ordinateurs portables. C’est une question de goût, et certains utilisateurs sont de vrais pros du pavé tactile, un talent que nous n’avons jamais réussi à acquérir.

Ce que l’Expert Mouse Wireless Trackball fait bien, c’est le travail de basse et moyenne intensité pour la navigation, l’écriture et, jusqu’à un certain point, la manipulation de quelques fenêtres. L’ajout de boutons de commande pour copier et coller est une belle trouvaille, et le positionnement des boutons du bas rend intuitives les commandes classiques pour le clic droit et le clic gauche.

On ne doute pas que pour quiconque ayant des problèmes d’articulation, ne pas avoir à bouger le bras est un soulagement. Le design est par ailleurs conçu pour satisfaire autant les gauchers que les droitiers.

On aime moins

Après deux semaines d’essai à temps partiel, nous avons globalement trouvé l’Expert Mouse Wireless Trackball moins pratique qu’une souris. Il faut donner plusieurs coups de roulette pour traverser l’écran, viser la bonne fenêtre n’est pas toujours évident. Bref, on perd en précision. Là où un coup de poignet était suffisant, on se retrouve à aller à petits coups de boule roulante. On voit très mal comment un graphiste, un monteur vidéo ou un utilisateur intensif habitué à naviguer entre plusieurs logiciels et fenêtres ouvertes y trouverait son compte.

Peut-être que des mois d’essai rendraient la manipulation plus facile. Certains adeptes et critiques, en tout cas, le soutiennent.

À environ 105 $, selon les vendeurs, ce remplacement pour une souris coûte cher.

On achète ?

Difficile de prédire si un utilisateur va apprécier cette façon différente de contrôler son curseur à l’écran. La boule de commande sollicite de toute évidence moins le bras que la souris classique, mais il faut du temps pour être à l’aise avec son fonctionnement.

Chose certaine, l’Expert Mouse Wireless Trackball est un périphérique de bonne qualité, bien construit et pour lequel l’aspect logiciel a été peaufiné.