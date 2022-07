(San Francisco) Les avocats de Twitter et d’Elon Musk vont se faire face pour la première fois mardi lors d’une audience préliminaire à une bataille judiciaire sans précédent entre l’homme le plus riche du monde et le réseau social, déterminé à se faire racheter par son pourfendeur.

Julie JAMMOT Agence France-Presse

La plateforme a lancé des poursuites il y a une semaine contre le patron de Tesla et SpaceX pour le forcer à honorer son engagement de l’acquérir pour 44 milliards de dollars.

Et bien qu’elle traverse une crise d’image après des mois d’attaques et dénigrements de la part de son ex-prétendant, elle part favorite.

« L’action de Twitter est en forme » depuis le dépôt de la plainte, a noté l’analyste Dan Ives de Wedbush Securities. « Il semble que de nombreux investisseurs qui l’ont lue en ont conclu que cet affrontement à la Game of Thrones dans les tribunaux va se finir par une victoire de Twitter. »

Par « victoire », l’expert entend une décision de la juge qui forcerait Elon Musk à acheter le groupe californien au prix convenu fin avril (54,20 dollars de l’action) ou à payer des dommages et intérêts conséquents.

Le richissime entrepreneur a rompu unilatéralement l’accord le 8 juillet, au motif que le conseil d’administration de Twitter ne lui aurait pas fourni des informations fiables sur le nombre de faux comptes actifs sur le réseau.

Mais les probabilités qu’il s’en sorte en ne déboursant que les indemnités de rupture de l’accord (un milliard de dollars) ou qu’il soit déclaré dans son bon droit sont considérées comme très faibles.

« Pas tendre »

Le contentieux dépend de la Delaware Court of Chancery, un tribunal de ce petit État de l’est des États-Unis, spécialisé en droit des affaires. Sa présidente Kathaleen McCormick – la première femme à ce poste – s’est saisie de l’affaire.

« C’est une juge très sérieuse, qui ne sera pas intimidée par l’une ou l’autre des parties. […] Dans le passé, elle ne s’est pas montrée tendre avec ceux qui font preuve de mauvaise foi », remarque Adam Badawi, professeur de droit à l’université de Berkeley.

Dans sa plainte, Twitter a accusé Elon Musk d’avoir fait preuve « d’hypocrisie » et de « mauvaise foi ».

Les avocats de la société estiment qu’il a changé d’avis face à la récente baisse des valorisations en Bourse des entreprises technologiques.

« Après avoir monté tout un spectacle pour faire de Twitter une cible, et après avoir proposé puis signé un accord de fusion, Musk a l’air de croire qu’il est libre – contrairement à toute partie engagée par un contrat suivant la loi du Delaware – de changer d’avis, de diffamer l’entreprise, de perturber ses activités, de détruire la valeur de son action et de s’en laver les mains », ont-ils assené.

Kathaleen McCormick est notamment connue pour avoir imposé à Kohlberg, une entreprise qui avait aussi tenté de rompre des fiançailles, de racheter la société en question, DecoPac.

Le destin de l’oiseau bleu, réseau social utilisé dans le monde entier par des personnalités politiques, célébrités, militants et influenceurs, semble avoir peu en commun avec celui d’organisations moins en vue.

Mais « ce n’est pas suffisamment différent, je pense, pour que le Delaware risque sa réputation en décidant de ne pas appliquer les termes de l’accord », considère Adam Badawi.

« Électron libre »

L’audience de mardi doit aborder la question de la date d’un éventuel procès.

Twitter a demandé une procédure accélérée, dès le mois de septembre, pour ne pas faire durer la période d’incertitude qui paralyse en partie l’entreprise.

Les avocats d’Elon Musk ont déposé vendredi un recours pour que les hostilités ne soient pas ouvertes avant l’année prochaine.

Ils assurent que les experts vont devoir analyser « des montagnes de données » pour prouver, comme l’affirme le multimilliardaire, que la plateforme est truffée de comptes automatisés et de pourriels, bien au-delà de la proportion des 5 % indiquée officiellement.

La juge devrait aussi prendre en compte les échéances du montage financier négocié auprès de banques et d’investisseurs, pour ne pas compromettre l’éventualité d’un rachat.

L’homme d’affaires et le conseil d’administration peuvent encore choisir de se mettre d’accord sur un prix légèrement inférieur et éviter ainsi le procès.

« Mais ce serait un raisonnement rationnel », souligne Adam Badawi, en référence au caractère imprévisible d’Elon Musk, qui agit en « électron libre ».

Lors d’une autre affaire jugée dans le Delaware, Musk « a montré sa volonté d’aller jusqu’au bout », ajoute le professeur. « Et il a gagné. Je ne crois pas que son instinct soit nécessairement de trouver un arrangement. »

La saga de la prise avortée de Twitter par Elon Musk en cinq actes

Une séduction assidue, une annonce de fiançailles, puis une rupture brutale : Elon Musk a soufflé le chaud et le froid pendant trois mois autour d’un éventuel rachat de Twitter finalement avorté et devant la justice à partir de mardi.

La prise de participation

Le 4 avril, Elon Musk révèle dans un document déposé auprès de la SEC, le régulateur boursier américain, avoir acquis près de 73,5 millions d’actions ordinaires de Twitter, soit 9,2 % de la valeur en Bourse de l’entreprise, qui s’envole à Wall Street.

Le lendemain, le directeur général du réseau social, Parag Agrawal, annonce que le patron de Tesla a intégré le conseil d’administration de Twitter, avant d’indiquer le 10 avril qu’Elon Musk a renoncé à y siéger.

L’offre

Et pour cause, le fantasque homme d’affaires formule le 14 avril une offre de rachat de l’intégralité de l’entreprise au prix unitaire de 54,20 dollars par action. Il y indique qu’il s’agit de « sa meilleure offre et de son offre finale ». Elle valorise alors Twitter à environ 44 milliards de dollars.

Twitter résiste d’abord, en annonçant le 15 avril avoir adopté une clause dite de la « pilule empoisonnée », selon laquelle le groupe californien est prêt à brader ses actions pour tous les autres actionnaires afin d’empêcher Musk de racheter facilement ses titres.

Mais le conseil d’administration du groupe finit par céder et annonce le 25 avril un accord définitif de rachat par l’homme d’affaires d’origine sud-africaine.

Levée de fonds

Le 29 avril, la SEC révèle que Musk a vendu pour 9,6 millions d’actions Tesla pour environ 8,4 milliards de dollars.

Le 5 mai, le dirigeant affirme avoir en outre sécurisé 7,14 milliards de dollars de financement, grâce à des investisseurs parmi lesquels le cofondateur d’Oracle Larry Ellison et le prince et homme d’affaires saoudien Al-Walid ben Talal.

Musk sème le doute

Puis l’affaire devient de plus en plus trouble. Elon Musk assure d’abord le 10 mai qu’il permettra à Donald Trump, qui avait été exclu de Twitter après avoir jeté de l’huile sur le feu lors de l’assaut de ses partisans sur le Capitole le 6 janvier, de réintégrer le réseau social.

Le 13 mai, il indique suspendre le rachat à cause de son inquiétude quant au nombre réel de faux comptes sur le réseau social, faisant plonger l’action du groupe d’environ 20 %. Le même jour, il dit toutefois être « toujours engagé » à racheter le réseau.

Le 16 mai, à Parag Agrawal qui tentait d’expliquer sur Twitter les mesures prises pour lutter contre les faux comptes, il répond par un émoji en forme de crotte.

Il menace une nouvelle fois le 6 juin de retirer son offre, car le réseau social « résiste activement » à ses demandes d’informations sur les pourriels et les faux comptes, ce que dément la plateforme.

Le 16 juin, il a un échange mitigé avec les employés de Twitter, assurant qu’il vise un milliard d’utilisateurs et insistant sur son ambition de réduire la modération sur le site, inquiétant les salariés.

Le renoncement

Enfin, le 8 juillet, le patron de Tesla et SpaceX informe Twitter qu’il met fin à l’accord à cause de « déclarations fausses et trompeuses » de la part de l’entreprise sur les faux comptes. Le conseil d’administration de Twitter annonce dans la foulée une action judiciaire pour faire respecter les termes de l’accord.

Le 12 juillet, soutenant que la stratégie d’Elon Musk est « un modèle d’hypocrisie » et de « mauvaise foi », Twitter déclenche des poursuites devant une cour spécialisée en droit des affaires. Une audience préliminaire doit avoir lieu mardi.