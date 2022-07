La Corée du Sud, un des pays les plus innovants au monde, a un curieux angle mort : Internet Explorer.

Karim Benessaieh La Presse

Le navigateur qui a dominé le web à partir de 1995, avant de céder la place à Chrome, a été officiellement retiré par Microsoft le 15 juin dernier pour être remplacé par Edge. Mais la Corée du Sud est pratiquement le seul pays, avec le Japon dans une moindre mesure, à compter encore des sites gouvernementaux et bancaires qui ne fonctionnent qu’avec Internet Explorer. On estime que ce navigateur détenait 99 % des parts de marché en Corée du Sud entre 2004 et 2009, alors que Chrome en détient aujourd’hui 54 %.

PlayStation Stars

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS À sa 27e année d’existence, le numéro un mondial des consoles a lancé cette semaine PlayStation Stars, un programme dont l’inscription sera gratuite et qui offrira des points pouvant être convertis en crédits à l’achat d’un jeu ou de certains produits du PlayStation Store.

Après la refonte de PlayStation Plus le mois dernier, au tour des programmes de fidélité de Sony d’être dépoussiérés. À sa 27e année d’existence, le numéro un mondial des consoles a lancé cette semaine PlayStation Stars, un programme dont l’inscription sera gratuite et qui offrira des points pouvant être convertis en crédits à l’achat d’un jeu ou de certains produits du PlayStation Store. On donne quelques exemples qui pourraient valoir ces récompenses : une connexion au moins une fois par mois, être le premier joueur d’un certain fuseau horaire à obtenir un trophée de platine pour un jeu choisi, remporter des tournois. On proposera en outre des « objets de collection numériques », comme des figurines ou des périphériques emblématiques.

Avis Google

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS Ciblés par des avis négatifs sur Google, des restaurateurs aux États-Unis ont reçu des demandes d’extorqueurs réclamant 75 $ en chèques-cadeaux.

Une nouvelle forme d’extorsion est apparue dans plusieurs États américains, révèle le New York Times. De San Francisco à New York en passant par Chicago, de nombreux restaurants, dont certains détenteurs d’étoiles Michelin, ont vu une avalanche d’avis négatifs à leur sujet sur Google. Ils ont reçu peu après des courriels exigeant 75 $ en chèques-cadeaux Google Play pour faire disparaître ces mauvaises notes et éviter que d’autres soient ajoutées. « Nous réalisons que ce que nous faisons est illégal et injuste, mais nous n’avons pas le choix », écrit un de ces extorqueurs. Google a annoncé mener une enquête sur cette pratique et assure avoir commencé à effacer certaines mauvaises notes.