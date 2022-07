Twitter qualifie l’abandon par Musk du rachat de la plateforme d’invalide et injustifié

(New York) Twitter affirme lundi que l’abandon par Elon Musk de son projet de rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars est « invalide et injustifié » et affirme avoir rempli toutes les obligations prévues dans l’accord conclu en avril.

Agence France-Presse

Le réseau social exige en conséquence que le multimilliardaire, qui accuse de son côté Twitter de ne pas répondre aux termes de l’accord notamment en ne transmettant pas toutes les informations sur les faux comptes, de tenir son engagement, selon une lettre adressée à Elon Musk et ses représentants et publiée sur le site de l’autorité américaine des marchés financiers.