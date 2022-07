Avec le Galaxy Book2 Pro, Samsung propose un ordinateur portable léger, rapide, avec écran AMOLED et qui fait tout le travail essentiel. Mais malgré son nom, il convient mieux à ceux qui se déplacent qu’aux pros.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Côté design, Samsung a misé sur la finesse pour son Galaxy Book2 Pro. Cet appareil de 1,11 kg a une épaisseur de 11,7 mm une fois fermé, grâce surtout à magnifique écran AMOLED de 15,6 po d’une épaisseur d’à peine deux feuilles. Cet écran de 1920 x 1080 donne des images vives avec une capacité de 500 nits et des noirs parfaits.

Tout mince et léger, donc, mais sans concession sur la qualité de l’image affichée sur l’écran.

Le modèle que nous avons testé est équipé d’un processeur Intel de 12e génération, l’i5-1240P cadencé à 1,70 GHz, de 8 Go de RAM avec un disque dur SSD de 256 Go. On sent son agilité dès l’allumage et des tests d’étalonnage nous l’ont confirmé.

Chauffer à ce point le plus récent MacBook Pro, du moins pour la puissance du processeur, est un bel exploit. On note ici qu’en matière de traitement graphique, avec sa carte graphique Iris Xe, le Galaxy Book2 Pro n’est pas aussi dominant. On y reviendra, mais ses capacités sont largement suffisantes pour ouvrir simultanément et rapidement des applications lourdes, regarder des vidéos et tenir des vidéoconférences.

À ce chapitre, l’autre point fort de cet ordinateur portable est l’autonomie de sa pile capable de fournir jusqu’à 21 heures de diffusion vidéo. En mode d’utilisation plus intensive, combinant navigation sur le web, transferts de fichier et vidéoconférences, nous avons obtenu 11 heures, ce qui est plus qu’honnête et assure une pleine journée de travail.

L’autre test instructif est la vitesse d’écriture et de lecture de son disque SSD, un Samsung PM991 comme il se doit. Ici encore, selon FlashBench, la performance est au rendez-vous, avec une vitesse maximale de lecture de 2308 Mb/s et d’écriture de 1110 Mb/s.

CAPTURE D’ÉCRAN Vitesse maximale de lecture selon FlashBench

Côté connexions, on a été généreux avec une sortie HDMI, deux prises USB-C, dont une Thunderbolt 4, et même une prise USB-A 3,2 qui vous sauvera la vie si vous n’avez pas votre adaptateur pour vos vieux périphériques. On retrouve par ailleurs une prise 3,5 mm dans laquelle on peut brancher écouteurs et micro.

L’authentification se fait avec un lecteur d’empreinte intégré au bouton d’alimentation. On a apprécié la stabilité logicielle du système d’exploitation Windows 11 Famille auquel Samsung a rajouté quelques touches maison. Parmi celles-ci, le gestionnaire de mises à jour est particulièrement bien conçu. Smartswitch et Quickshare, par ailleurs, offrent des possibilités de communication avec d’autres appareils Samsung.

Le GalaxyBook 2 Pro est par ailleurs compatible avec le WiFi 6e et est équipé de haut-parleurs Dolby Atmos d’AKG.

On aime moins

La reconnaissance faciale avec Windows Hello n’est pas offerte, la caméra avant 1080p FHD ne la prenant pas en charge.

Oubliez toute application lourde pour le montage ou les jeux vidéo AAA de 100 Go. Cet ordinateur portable ne peut les prendre en charge, même à des niveaux réduits de cadres par seconde pour les gros jeux que nous avons installés.

À 1599,99 $, on n’a pas affaire ici à un appareil abordable.

On achète ?

Le client qui tirera le plus satisfaction d’un ordinateur portable est l’étudiant, le voyageur ou le travailleur qui doit se déplacer. Il est assez exceptionnel d’offrir une bonne performance avec un écran magnifique, un clavier avec une bonne touche et des entrées généreuses pour un si petit poids.

Pour plus de performance graphique, il vaut mieux passer son tour.