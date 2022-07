Depuis la mi-juin, Sony a complètement remodelé son offre de service, abolissant PS Now et intégrant toutes les fonctionnalités dans PlayStation Plus.

Depuis la mi-juin, Sony a complètement remodelé son offre de service, abolissant PS Now. Tout est maintenant intégré dans PlayStation Plus, offert en trois abonnements qui permettent tous le jeu multijoueur en ligne et un espace de stockage infonuagique.

Karim Benessaieh La Presse

Nous avons essayé la formule Premium (139,99 $ par année), gargantuesque avec à peu près toutes les exclusivités PlayStation des dernières années comme God of War et Returnal, ainsi que des AAA de studios comme Ubisoft et WB Games. On a accès en diffusion en continu à de vieux jeux remontant jusqu’à la PS2, et certaines œuvres plus récentes, comme Cyberpunk 2077, sont en version d’essai pour 5 heures de jeu. Très impressionnant, pour l’équivalent de l’achat de deux gros jeux.

Cartes graphiques

PHOTO EXTRAITE DU SITE DE NVIDIA Le prix des cartes graphiques comme la RTX 3080 de Nvidia (notre photo) est à la baisse depuis quelques mois, résultat de la chute brutale des cours des cryptomonnaies.

La débandade des cryptomonnaies, particulièrement le bitcoin qui a perdu 72 % de sa valeur depuis son sommet de 87 107 $ en novembre dernier, fait des heureux parmi les amateurs de jeux vidéo. Difficiles à trouver depuis trois ans et vendues souvent plus cher que le prix de détail suggéré par le fabricant, en raison de la demande des « mineurs » de cryptomonnaies et des problèmes mondiaux d’approvisionnement, les cartes graphiques (GPU) de Nvidia et AMD sont revenues en boutique. On trouve même des rabais sur des sites comme Newegg, chose impensable il y a quelques mois. Et c’est sans compter les cartes graphiques usagées dont se débarrassent les mineurs : 141 étaient en vente sur Kijiji Montréal au moment d’écrire ces lignes.

Vulnérabilités

PHOTO DENIS CHARLET, AGENCE FRANCE-PRESSE Avec des primes allant de 100 000 $ à 1 million US, Apple est l’entreprise la plus généreuse pour les primes accordées à ceux qui trouvent des vulnérabilités dans ses systèmes d’exploitation.

La chose est connue, les grands fabricants offrent des primes aux informaticiens qui trouvent des vulnérabilités dans leurs systèmes d’exploitation. Ce qui l’est moins, ce sont les sommes qu’ils acceptent de débourser. Le gestionnaire de réseaux privés virtuels Atlas VPN a fait la compilation de ces cartes de tarifs. Le plus généreux, et de loin, est Apple, qui paie entre 100 000 $ et 1 million US pour récompenser ces trouvailles. Atlas VPN avait noté en avril dernier que le nombre de vulnérabilités détectées chez Apple avait grimpé de 467 % en 2021, passant de 67 à 380. En ce qui concerne les primes, Huawei arrive en deuxième position avec un maximum de 233 000 $ US, devant Samsung qui offre jusqu’à 200 000 $ US.